伊拉克共产党总书记：秉持人类命运共同体理念才能最终战胜疫情

人民网开罗4月20日电（记者 景玥）“新冠病毒是本世纪以来人类社会面临的最严重的健康危机，国际社会在花了一些时间后终于明白，面对病毒，没有一个国家能独善其身。所以面对疫情冲击，需要全球团结协作，同舟共济，任何将疫情与政治挂钩的行为在此时非常不合时宜，也不利于合作抗疫大局。”伊拉克共产党总书记拉伊德·法赫米在接受人民网记者采访时表示。

法赫米认为，国际社会应积极推动双边多边的联合行动及区域、全球合作机制的建设。现有的国际组织要发挥其应有的作用，将公共卫生安全纳入全球安全战略，制定应对疫情的综合性方案，并统筹和引导各方勠力同心，发挥优势，行成有效的国际协调机制，解决抗击疫情最该解决的优先选项。只有全球一盘棋，秉持人类命运共同体的理念，才能最终战胜疫情，否则将会造成更多的人员死亡和更严重的经济损失。

法赫米介绍说，为防控疫情，伊拉克政府已制定了一系列非常严格的防疫措施，包括实施宵禁，关闭所有商场、公园和学校，减少或暂停工作时间，暂停所有军事训练等等。但在没有任何补偿或援助的情况下，很多弱势群体将面临生存危机，他们会因此被迫恢复生活，打破宵禁，那么后果就是增加病毒传播的风险。因此政府应积极为弱势群体和中小企业提供必要的扶持和援助。目前伊拉克政府也出台了一揽子经济援助措施，包括计划为大约200万个无收入家庭提供经济援助；个人和企业还贷在宵禁和“封城”期间可延迟支付；减免困难人群租金和水电费等。除此之外，伊拉克社会各阶层齐心协力，最大程度上减轻弱势群体和棚户区居民的困苦，成千上万的志愿者每天都会向伊拉克各省需要帮助的人和家庭发放食品包。

法赫米认为，一国经济受疫情影响严重，那么鉴于连锁反应，在短期内，世界经济衰退不可避免。据国际货币基金组织发布报告显示，预计新冠肺炎疫情冲击将导致今年全球经济萎缩3%，全球金融体系也面临前所未有的严峻挑战。国际货币基金组织认为，如果疫情在下半年消退，各国采取的政策措施有效防止企业大量破产、长期失业和系统性金融压力等问题出现，全球经济增长有望在明年反弹至5.8%。

针对全球该如何作为应对世界经济衰退，法赫米表示，从国家层面来说，应通过财政政策和货币政策，来支持困难企业，尤其是中小企业，帮助他们维持赖以生存的商品和服务生产，从而避免大规模裁员和倒闭。因为中小企业稳定了，社会才会稳定。其次要刺激投资，国家不仅要增加对卫生和教育部门的投资，为失业者和无收入家庭提供经济援助，银行业也应为缓解贷款压力和降低利率做出贡献。从国际层面来说，减免关税，畅通国际贸易是当务之急。可以看到，现在有些国家采取贸易保护主义政策，以保护本土企业和民族工业，以促进国内就业，这种做法在短期内无可厚非，但若长期为之，无益全球经济复苏。因此，世界应该为更人性化，基于团结和共赢的全球化而努力。

“中国所提倡的‘一带一路’倡议就是这种全球化的典范。在伊拉克，两国合作的‘一带一路’项目稳步推进，包括石油工业、通信技术、基础设施建设等多个产业，这些项目对于伊拉克经济和社会发展至关重要，这种合作模式就是基于团结和共赢的全球化。”法赫米举例说道，“我也注意到，目前各国抗疫物资紧缺，中国及时开放医疗物资市场和出口渠道，全力生产，尽量满足各方需求。中国国家领导人也在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上表示，要加强国际宏观经济政策协调，实施有力有效的财政和货币政策，维护全球金融市场稳定，维护全球产业链供应链稳定。”

“感谢中国，正在为这样的经济全球化而努力。”同时法赫米认为，“中国艰苦卓绝的努力不仅为全球抗疫争取了宝贵时间，也为世界各国防控疫情提供了有益经验。”

“中国向欧洲、中东多国以及其他发展中国家和欠发达国家均提供了必要援助，捐赠防疫物资，派遣抗疫专家团队，合作开发有效药物和疫苗，以实际行动展现了守望相助的动人情怀，体现了负责任的大国姿态，用自己的资源和积累的经验为维护全球公共卫生安全作出了贡献。”法赫米对中国在疫情期间开展的国际合作高度赞赏，他表示，“中国帮助伊拉克建的核酸检测实验室为其解决新冠肺炎病例筛查立了大功，中国专家组也与我们分享了抗击疫情的有益经验，这一切对我们树立抗疫的信心至关重要。”

“全球不合作，疫情很难清除；一国疫情不清除，世界便无法安宁，因此推动世界各国开展有效合作，避免互耗，才是抗击疫情的良方。”法赫米表示。

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