原标题：财经观察：疫情冲击国际航空客运 复苏需靠各国协调

新华社伦敦4月19日电 财经观察：疫情冲击国际航空客运 复苏需靠各国协调

新华社记者王慧慧

新冠疫情在全球持续蔓延，前所未有的旅行限制让航空客运遭受重创。专家认为，在全球经济几乎肯定会衰退背景下，航空业将面临新一轮洗牌，国际航空客运复苏需靠各国协调“解封”才能实现。

根据国际航空运输协会日前发布的数据，受疫情冲击，2020年航空公司客运收入或将暴跌3140亿美元，同比下降55％。而三周前，该协会的预测是如果严格的旅行限制持续3个月，收入比去年减少44％。

客流量骤降让多家航空公司深陷困境。以英国为例，弗莱比航空公司已宣布破产，易捷航空公司已停飞所有航班，英国航空公司仅保留伦敦希思罗机场航班。希思罗机场3月客流量同比下降一半，4月预计将下跌九成，因此，该机场从本月6日开始关闭一条跑道，并计划在未来几周关闭两座航站楼。

国际航空运输协会认为，航空客运需求同时受到旅行限制和经济衰退的双重冲击。疫情造成的经济冲击将在第二季度达到峰值，而客运需求紧随经济走势。各国政府为防控疫情实施了严格的旅行限制，导致近期全球航班数量大幅下降。

“只有拥有雄厚现金储备和良好管理，或得到政府支持的航空公司，才能在这场危机中生存下来。航空公司需要尽可能削减成本以减少损失。”航空业咨询公司JLS总监约翰·斯特里克兰在接受新华社记者邮件采访时表示。

陷入停飞潮的航空公司每天仍会面对一笔笔开支，包括停机费、维护费、员工成本等。多国政府陆续出台政策救助航空业。美国财政部与美国主要航空企业日前原则上达成救助协议，多家航空运营商将获得总计250亿美元的联邦政府援助。澳大利亚政府实施数亿澳元(1澳元约合0.64美元)“输血”计划，包括减免航空运营商所交空中交通管制费用等措施。

但是，停飞潮带来的影响远超航空公司本身。国际航空运输协会说，如果严格的旅行限制持续3个月，全球航空和相关行业的2500万个工作岗位将受到威胁。英国城市研究中心的调查表明，英格兰的克劳利、卢顿和德比有大量人口从事航空相关行业，这些市镇的就业相比其他地方变得更脆弱，以油气作为主导产业的苏格兰城市阿伯丁也是受打击最大的城市之一。

疫情之下，空运物流是全球抗疫的重要一环。在正常情况下，空运物流的一半由客机腹舱运输，因此大量航班取消直接导致航空货运供应能力受扰。为确保重要货物运输，加拿大航空、英国航空、阿联酋航空、大韩航空、澳洲航空等均将部分客机投入物流包机运营。中国东方航空曾选派其机队中最大载量的宽体客机运输中国驰援意大利的抗疫物资，就是为了充分利用大型客机的货舱空间。

美国哈佛大学的一项研究显示，在最严重的这波疫情过去后，疫情可能会周期性地在冬季暴发，因此保持社交距离的措施有必要延长至2022年。

尽管不确定疫情何时结束，但已有航空公司为重启做准备。易捷航空日前宣布，旅行禁令取消后，飞机上中间座位将被空出来保持社交距离，以鼓励人们乘坐飞机。

国际航空运输协会认为，航空飞行操作和流程都应调整，以避免因输入病例导致疫情倒灌。此外，各国应协调取消旅行限制。从此次危机的规模看，行业不太可能实现急剧的V型复苏，而会更趋于U型复苏，各国国内市场恢复速度将快于国际市场。

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