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中老铁路首座通信铁塔成功组立

2020年04月20日16:30  来源：新华网
 
原标题：中老铁路首座通信铁塔成功组立

　　新华社万象4月20日电（记者章建华）中老铁路首座通信铁塔20日成功组立，中老铁路建设在新冠疫情防控期间再获新进展。

　　中老铁路万象站40米四管通信铁塔3月31日开始浇筑，拉开中老铁路全线通信信号工程建设序幕。

　　为保证这个通信铁塔成功组立，承建单位中国铁建电气化局项目部精心准备，严密盯控每一个环节。一方面，工作人员做好疫情常态化准备，利用网络管理平台，将作业人员等纳入系统实时监管；另一方面针对疫情期间物资运输困难，制定海外运输和采购方案，细化流程，统筹安排到货期限。

　　据项目负责人李春盛介绍，项目部严格落实“强隔离、零感染、两不误”目标，同时抓好疫情防护和工程推进。项目部积极联络相关单位，抢抓雨季前施工黄金期，全力开展基础施工以及信号楼、基站房建工程。

　　目前，中老铁路多个车站的信号楼及通信铁塔基础施工稳步开展，隧道漏缆钻孔作业同步进行。

　　中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，北起老中边境口岸磨丁，南至老挝首都万象，全长414公里。该铁路全部采用中国管理标准和技术标准建设，设计时速160公里，为电气化客货混运铁路。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月建成通车。

(责编：刘洁妍、燕勐)
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