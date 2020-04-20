泰国新增27例新冠肺炎确诊病例 累计确诊2792例

人民网曼谷4月20日电（记者 孙广勇）当地时间4月20日，泰国新冠肺炎疫情应对管理中心在例行发布会上透露，泰国新增27例新冠肺炎确诊病例，连续多日呈下降趋势。新增病例感染途径分为三类。

第一类为与确诊患者接触感染；第二类为前往人群密集的购物商场等公共场所或在高危感染区工作感染；第三类患者有国外旅居史。目前，泰国累计确诊病例2792例。其中47例死亡，1999例治愈，746例正留院治疗。曼谷地区的病例数量约占一半，全国77个府有68个府出现确诊病例。

泰国自4月3日起实行全国宵禁，晚上22：00至凌晨04：00所有民众必须待在家中，除非是必要人员可以出行，比如医务人员、运送物资、夜班交接人员等。泰国军警已在全国主要路口设置约1000个检查站。实施宵禁后取得一定效果，单日新增确诊病例由此前的上百例下降为约50例。

泰国政府多次呼吁民众减少出行，让出行率减少90%，才能完全阻止疫情传播。目前，每天有约200位泰国公民从国外返回，也对防疫造成压力。为了防止境外输入病例增长，泰国宣布从4月4日起至4月30日禁止所有国家的客运航班入境泰国，同时关闭所有边境口岸，只允许经批准的泰国公民回国，回国后必须无条件接受集中隔离14天。

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