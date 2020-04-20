原标题：综述：法国多名专家驳斥新冠病毒源于实验室的观点

新华社巴黎4月19日电 综述：法国多名专家驳斥新冠病毒源于实验室的观点

新华社记者陈晨

法国多名病毒学和免疫学专家近日驳斥了新冠病毒源于实验室的观点。

法国病毒学家、诺贝尔奖获得者吕克·蒙塔尼耶日前接受法国媒体采访时称，他和同伴用数学算法研究新冠病毒基因得出的结果，确认了之前印度学者提出的新冠病毒携有艾滋病病毒基因片段，这表明新冠病毒是一种人造病毒。

该观点很快受到多名法国病毒学和免疫学专家驳斥。法国免疫学家、新冠疫情科学委员会负责人让—弗朗索瓦·德尔弗雷西19日明确表示，新冠病毒源自实验室的假设是“一种不属于真正科学范畴的阴谋论观点”。

法国巴斯德研究所病毒和免疫部门主管奥利维耶·施瓦茨日前接受法国媒体采访时也表示，新冠病毒并非在实验室中产生，这可以从病毒的基因中看出，中国科研人员对病毒基因组进行了测序，随后包括巴斯德研究所在内的许多其他实验室也都进行了验证。

施瓦茨说，新冠病毒很明显是冠状病毒家族中的一员，它与严重急性呼吸综合征（SARS）病毒相似，同源性达80%。最重要的是，在不同的动物中，特别是穿山甲和蝙蝠体内找到了非常相似的病毒，相似度可超过95%。“通过绘制病毒遗传谱系，我们知道它是从自然界中传播的病毒衍生出来的。”

他表示，印度学者之前的观察结果并不能说明什么。就如一本关于新冠病毒的书中有“猫”这个词，而另一本关于艾滋病病毒的书中也有“猫”这个词，这可能仅仅是偶然，而且他们已经撤回了发表的论文。

施瓦茨说：“没有证据表明新冠病毒是在实验室内产生的。”他认为，印度研究人员已经意识到了错误，但蒙塔尼耶接受了这个奇想。

法国发展研究所热带病毒学专家埃里克·勒鲁瓦说，蒙塔尼耶认为新冠病毒源自实验室的理由是，新冠病毒基因组中包含艾滋病病毒的基因片段。但实际上，某种病毒与其他病毒携有相同的微小基因片段是很常见的，因为基因组非常庞大。

勒鲁瓦介绍，他们通过特定算法对比新冠病毒与其他病毒的基因组后发现，越关注微小的基因片段，越发现新冠病毒与关系很远的病毒携有相似的片段。

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