原标题：综合消息：非洲多国增强新冠病毒检测能力

新华社阿布贾4月20日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心发布的数据显示，截至当地时间19日晚，非洲累计新冠确诊病例21317例，其中死亡1080例，治愈5203例。多国已开始增强新冠病毒检测能力，以更加准确掌握疫情发展。

尼日利亚媒体19日报道，尼疾控中心负责人日前表示，政府将扩大新冠病毒检测实验室网络，措施包括新建实验室以及升级改造现有用于艾滋病毒等其他病毒检测的实验室。尼日利亚目前有13个新冠病毒检测实验室，日均检测样本数为1500例左右。

乌干达卫生部说，乌干达已采购两个移动式聚合酶链式反应(PCR)检测实验室，以加快新冠病毒检测速度。

塞内加尔政府19日在首都达喀尔启用了一所学校作为新冠病毒免费检测中心，以紧急应对日益增长的社区传播病例。

加纳总统阿库福-阿多19日表示，在过去三周全国部分地区“封城”期间，加纳加强了对感染病例密切接触者的追踪和检测，目前已经检测6万多人。

一些非洲国家继续采取严格防控措施，同时也有国家解除“封城令”。

津巴布韦总统姆南加古瓦19日宣布，为更好地防控新冠疫情，将原定于19日结束的“封城”措施继续延长14天，至5月3日。

马达加斯加总统拉乔利纳19日宣布，自20日起将逐步取消已经执行了近一个月的“封城令”，各行业将从20日起复工复产。宵禁令实施时间将调整为晚9时至次日凌晨4时，但居民外出仍需戴口罩。（执笔记者：郭骏；参与记者：王林园、吕天然、邢建桥、文浩、王松宇、杨臻、许正、肖玖阳、赵宇鹏、杨孟曦、吴长伟、高竹、王守宝、聂祖国、白林、郑扬子、荆晶、乔本孝、张改萍、张玉亮）

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