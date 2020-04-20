原标题：通讯：“兄弟有难自当伸出援手”——爱心物资助力巴基斯坦贫困家庭渡难关

新华社伊斯兰堡4月20日电 通讯：“兄弟有难自当伸出援手”——爱心物资助力巴基斯坦贫困家庭渡难关

新华社记者李浩 唐斌辉 蒋超

为防控新冠疫情，巴基斯坦教育机构目前均处于停课期，校园里一片寂静。15日，首都伊斯兰堡一所幼儿园里却有些“反常”——马斌和几名志愿者正忙着组织十余名巴基斯坦民众排好队并保持一定间隔，准备向他们发放生活物资。

马斌来自甘肃临夏，2011年来求学，2018年毕业后留在巴基斯坦工作和生活。“这是我们借来的场地，今天我们要给150户贫困家庭发放物资。为避免人员聚集，我们跟他们约定不同的领取时间。”马斌告诉记者，每一户能领到基本保障一段时间的粮油等生活必需品。

为遏制疫情蔓延，巴境内包括伊斯兰堡在内多地3月陆续实施“封城”措施，采取限制人员流动、暂停商场营业等措施。新冠疫情和防控措施给以打零工维持生计的贫困民众造成不小冲击。

3月底，得知巴基斯坦部分贫困家庭因疫情导致生活极度困难甚至面临“断粮”危险后，马斌和他的爱心团队决定伸出援手。他们的筹款倡议得到中国国内爱心人士及在巴华侨华人和中资企业积极响应。在15日这次发放之前，他们已累计向715户贫困家庭提供了帮助。

62岁的伊斯兰堡居民伊克巴尔平日里依靠打零工供养一个8口之家。“‘封城’之后我收入大幅减少，家里粮食已经出现短缺，非常感谢中国爱心人士的帮助。”领完物资的伊克巴尔对记者说。

巴基斯坦疫情近期呈现加速蔓延趋势。巴卫生部19日发布的数据显示，该国累计新冠确诊病例7993例，首都伊斯兰堡累计确诊病例也已达到171例。马斌和他的爱心团队在尽力做好自身防护前提下，为巴基斯坦民众提供力所能及的帮助。

“封城”措施使得当下在巴基斯坦物资采购、运输等方面遭遇困难，巴基斯坦当地志愿者积极协助马斌和团队的善举。来自伊斯兰堡的瑙曼说，伊斯兰堡很多商店都已关门，公共交通工具也已停运，备齐援助物资并非易事。瑙曼他们发挥本地人的优势，帮助购买物资和联系贫困家庭。

“我们帮助的对象大多以打零工为生，家庭几乎没有积蓄。非常感谢中国爱心人士为这些贫困家庭雪中送炭。”瑙曼说。

为缓解疫情和“封城”措施对贫困家庭生活影响，巴政府自9日起实施救助计划，为1200万个贫困家庭提供资金支持。此外，巴基斯坦总理伊姆兰·汗14日宣布，政府决定在确保疫情可控前提下，逐步恢复建筑、化工、电子商务、软件开发等行业运转，以期为民众创造更多就业机会。

“我已经在巴基斯坦生活多年，对中巴友谊有很深的体会。中国和巴基斯坦是‘铁杆’兄弟，兄弟有难自当伸出援手。只要条件允许，我们希望能把这样的活动继续做下去。”马斌说。

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