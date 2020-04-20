中非友谊牢固  西方“借疫谋利”政治图谋不会得逞

2020年，中非合作论坛成立20周年，对中非关系来说是不寻常的一年。今年不仅是中非关系一系列历史性事件的纪念年份，也将因中非携手战“疫”载入史册。

2020年2月2日，中国国家主席习近平致函中非合作论坛非方共同主席国塞内加尔总统萨勒，祝贺论坛成立20周年。此时，中国正面临新型冠状病毒肺炎疫情的严峻挑战。2月8日，非盟执行理事会发表公报，非盟各国对中国抗击新冠肺炎疫情斗争表示一致声援。许多非洲国家政府和人民也以多种方式向中国提供支持、表达慰问。

随着疫情在全球范围肆虐，非洲确诊人数迅速增加。中国在自身面临抗疫压力情况下，紧急驰援非洲，通过各种渠道及时向非盟和非洲国家提供大量紧缺抗疫物资、分享抗疫经验、派遣医疗专家组，并协助非方在华采购防疫物资。中非携手战“疫”是双方患难与共优良传统的体现，也是中非全面战略合作伙伴关系和中非命运共同体的真实写照。

但比新冠病毒更危险的是“政治病毒”。西方一些政客和媒体对本国快速恶化的疫情熟视无睹，却对中国战“疫”的努力和贡献置若罔闻，对中国大搞污名化，甚至煽动国际舆论对中国进行清算。对此，包括非洲国家在内的国际社会有清醒认识，明确反对将疫情政治化、将病毒标签化。最近，广州市对全体居民和入境人士通行的“防疫”措施，被误认为甚至歪曲为针对非洲侨民的歧视性行动。某些西方大国不失时机地借题发挥、推波助澜，甚至抹黑中非合作的成就，以期达到离间中非关系的政治目的。事实上，这种借疫谋利的政治图谋不仅丧失道德底线，而且根本无法得逞。

真相不会被掩盖，非洲有自己的判断。连日来，国务委员王毅同非盟委员会主席法基通电话，外交部部长助理陈晓东集体会见非洲驻华使节。中国驻非洲各国使馆也同非方进行积极沟通。广东方面结合非方意见，进一步完善对外国人健康管理措施。中方对事件的高度重视，非方看在眼里。法基主席表示：非方不相信中方会采取针对非洲人民的种族歧视政策。非中双方既是朋友，更是战友，没有任何事情能够改变或损害非中友好。许多非洲国家政府和非洲驻华使节普遍认为，当前形势下各国均在加强疫情防控措施，广东省的举措是对所有中国人和外国人负责，完全可以理解。

成就不会被埋没，非洲有自己的选择。新世纪以来，中非关系在既有基础上，取得了全面的跨越式发展。中国连续十年成为非洲最大贸易伙伴国，中非合作成为共建“一带一路”国际合作的亮点。截至2019年12月，共建“一带一路”朋友圈中30%以上是非洲国家，“一带一路”在非洲的一大批旗舰项目如亚吉铁路、蒙内铁路已竣工投用，为非洲国家经济社会发展注入了动能。非洲对“一带一路”建设的认可和欢迎，源于非洲人民对适合自身国情发展道路的历史探索和自主选择。有非洲学者生动地指出：中国为非洲建造的场馆和住房、铁路和桥梁、大坝和水电站，不是西方某些国家的离间就能抹掉的。

中国对非友好政策决不会改变。发展中国家是中国外交的基础，非洲是发展中国家最集中的大陆，因此非洲可称为中国外交“基础中的基础”。2013年习近平主席访问非洲，用“真、实、亲、诚”4字箴言概括新时期的中非关系。2017年10月，“真、实、亲、诚”升级为加强中国与广大发展中国家团结合作的指导规范。在2013年的访非行程中，习近平主席就中非合作新情况提出了“正确义利观”。2014年11月，“正确义利观”升级为中国开展对发展中国家外交应坚持的基本理念。这些新理念的提出和升级充分体现了对非外交在中国总体外交中的战略性和基础地位。

当前，疫情正在非洲大陆蔓延，中国政府表示将坚定地与非洲站在一起，同非洲兄弟姐妹团结奋战，直到非洲大陆彻底战胜病毒。回顾历史，中非友谊历经风雨凝结而成，不会因一时一事受到影响，更不会被挑拨离间所干扰。只要中非相互支持，相互帮助，就没有战胜不了的困难，相信经历此次疫情考验的中非友谊将更加牢固。（作者是外交学院非洲研究中心研究员）

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