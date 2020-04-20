第二届中国机构海外传播杰出案例“海帆奖”评选结果揭晓

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人民网北京4月20日电 （王燕华 王菊红） 由人民日报媒体技术股份有限公司、人民网股份有限公司联合主办，人民网人民运营承办，人民日报全国党媒信息公共平台支持，星宏集群有限公司作为战略合作单位的第二届中国机构海外传播杰出案例（简称“海帆奖”）评选结果今日揭晓，计划举行的2020年度“海外传播力论坛暨‘海帆奖’发布仪式”将邀请专家学者和相关机构等进行活动表彰和经验交流。

第二届“海帆奖”征集活动以“吸引世界倾听你精彩”为主题，于2019年10月29日在深圳举行的“2019媒体融合发展论坛”上正式启动。活动针对近两年来中国机构与企业在海外传播实践，尤其是借助海外社交媒体和采取互联网思维、社交营销手段进行形象传播和市场拓展产生的优秀创新案例、标杆性运作进行征集和评审。

经过初审、终评，本届“海帆奖”最终评选出了具有综合性标杆价值的“十大杰出案例”，10个在内容创意、技术应用、视觉呈现等专项上表现突出的最佳案例以及20个优秀案例。评选结果如下：

十大杰出案例

最佳案例

优秀案例

中国机构海外传播杰出案例征集（Overseas Communication Excellence Awards）活动，简称“海帆奖”（OCEA），是首个针对中国机构海外传播全领域、全行业开放的价值评估活动，对促进中国机构海外传播工作的整体提升，加强出海营销领域和机构间的交流，把握国际传播最新趋势起到积极作用，在中国国际传播界赢得较高知名度和一定影响力，为加强向世界传递中国声音、讲好中国故事贡献力量。今后海帆奖将作为年度活动持续开展。

(责编：刘洁妍、燕勐)