原标题：荷比卢三国确诊病例增势平稳 荷兰讨论封禁措施放宽标准

新华社布鲁塞尔4月19日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国19日分别报告累计新冠确诊病例32655例、38496例和3550例。

荷兰国家公共卫生与环境研究所19日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例1066例，累计确诊32655例；新增死亡病例83例，累计死亡3684例。该机构表示，19日死亡人数低于17日和18日数据，可能与周末死亡病例报告延迟有关。

荷兰政府将于21日决定是否将原定于28日结束的各项封禁措施延期。荷兰国家公共卫生与环境研究所负责人范迪塞尔日前表示，只有当重症监护室接收的患者人数低于600时，相关封禁措施才可以放宽。而荷兰重症监护协会主席戈默斯则认为，这一数字达到700时就可放宽。19日，在荷兰重症监护室接受治疗的新冠患者为1125人。

比利时国家公共卫生研究所19日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例1313例，累计确诊38496例；新增死亡病例230例，累计死亡5683例，其中过半发生在养老院。

由于比利时联邦政府在民众是否需要佩戴口罩这个问题上一直态度含糊，比利时许多市镇已先行一步，决定在5月3日相关封禁措施到期后，为本辖区内的居民免费发放口罩。

卢森堡政府19日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至3550例，累计死亡73例。

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