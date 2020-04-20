原标题：“灰色地带”批澳机构“强迫劳动”报告：美国、北约和军火商从中获益

【环球时报-环球网报道 记者 范凌志】澳大利亚与美国反华势力日前共同炒作的“新疆存在强迫劳动”话题被美国独立新闻网站“灰色地带”发文质疑，这篇发表于26日的文章以“美国政府、北约、军火工业为你提供针对中国的‘强迫劳动’故事，是在推动冷战公关”为题，分别从机构背景、报告漏洞及媒体操纵等方面，证明所谓“强迫劳动”实际上是精心策划的公关活动的直接产物，“一场激化的‘新冷战’会让美国、北约及军火商获益。”

“澳大利亚战略政策研究所” (ASPI)3月1日发布“研究报告”声称“2017年至2019年间至少8万名维吾尔人被转移到内地工厂‘强迫劳动’”，一些美国议员随后提议案要求“停止进口新疆生产的产品”，并鼓噪出台“防止强迫维吾尔人劳动法”。《环球时报》此前曾对ASPI的背景进行曝光，这家成立于2001年的机构的金主除澳国防部外，还包括北约、美国国务院、英国外交部以及美国洛克希德·马丁公司这样的军火商。ASPI为了所谓金主的利益，不断歇斯底里地煽动反华，澳前外长鲍勃·卡尔曾批评其宣扬“片面的亲美世界观”，澳前外交官、评论员约翰·梅纳德评价该智库“缺少诚信，让澳大利亚蒙羞”。

“灰色地带”的文章也持相近的观点，文章开篇就带有讽刺意味地点出：“一系列有关中国‘强迫劳动’的报道几乎完全依赖于一系列可疑的研究，这些研究来自于由西方军事情报机构支持的‘独立’智囊团。”《环球时报》记者注意到，ASPI的报告结尾提到“英国外交和联邦事务部(FCO)为ASPI报告提供了10000英镑的资金。”“灰色地带”称，该机构负责监督英国政府通信总部(GCHQ)和“军情六处”这样的情报部门。

对于ASPI的报告本身，“灰色地带”文章评论称其“似乎更多基于煽动性和投机性，而不是具体的证据”。文章还举出一个报告中自相矛盾的例子：报告中将为农民工提供的住房称为“隔离宿舍”。一方面，报告作者谴责对少数民族工人的“隔离”，说他们“几乎不会讲普通话，因此几乎不存在与当地人的交流”，但另一方面，报告又谴责向工人提供的普通话教育是“阴险的政治灌输”。

“灰色地带”文章提到，ASPI的报告没有提供任何“被迫劳动工人”的原始证据，却引用了一个名为“寒冬”的晦涩极右翼博客的匿名“证词”，该博客属于意大利“新兴宗教研究中心(CESNUR)”，文章称，CESNUR曾支持“法轮功”“奥姆真理教”“全能神”等各种邪教组织。

澳大利亚媒体遏制对ASPI报告的批评，操纵采访主题的手段也被“灰色地带”重点提及：“西方媒体在推动反华狂潮的同时，并不关心ASPI报告存在的偏见和可信度等方面的严重问题，实际上，他们似乎打算扼杀任何批评。”“灰色地带”文章长，该报告的主要作者许秀中(Vicky Xiuzhong Xu)此前曾为“法轮功”邪教辩护，并把反对香港暴徒的澳洲华人形容为“被中国政府洗脑”。报告发布后不久，国营的澳大利亚广播公司(ABC)播出了有关许秀中的节目，据接受该节目访问的一名悉尼大学华人博士生说，广播公司敦促他“赞扬许秀中对新疆的研究”，并明确表示“他们不需要负面评论或听到他‘不同意许的看法’”。

“灰色地带”还采访了一位居住在澳大利亚的中国穆斯林“迈克尔”，他要求匿名以保护自己免遭报复，“迈克尔”说，澳大利亚媒体经常试图操纵华裔澳大利亚人以呼应针对中国的官方叙事：“由澳大利亚政府资助的电视网络SBS打电话给我，希望就在澳中国穆斯林话题进行采访，当我没有给她想要的内容时，她就会问我‘家人是否被扣为人质、处于危险中或被胁迫’……她希望我来确认她的说法，即‘中国政府有特工跟踪，并在澳大利亚积极镇压我’。”

“西方公众看到的是有关‘强迫劳动’的令人震惊的新闻，但实际上，这是美国和一些欧洲国家政府、北约和军火商精心策划的公关活动的直接产物。”文章最后强调，这些势力将从一场激化的“新冷战”中获得丰厚的收益。

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