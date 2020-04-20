原标题：在华外籍教授撰文认为中国持续增加对新疆教育投入

【尼泊尔在线新闻网站3月23日文章】题：新疆维吾尔族穆斯林教育状况改善

中国有一个说法：教育是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。这是我在中国《人民日报》的一篇文章中读到的。

作为北京一所大学的外聘专家，我在这所中国大学教德语已经5年多了。我一直关注近年来中国教育的发展，特别是少数民族地区的教育情况。我曾教过一位新疆维吾尔族学生，我们经常在课余时间谈论她家乡的教育情况。

她说，自己能考上大学，接受高等教育，必须感谢政府对新疆教育政策的支持。维吾尔族学生可享受政府给予的优惠政策，如高考加分、特殊招生、就业扶持等；此外，为了照顾穆斯林学生，学校专门设立了清真食堂、清真餐厅和学习俱乐部。

在中国工作和生活的这几年，我切身感受到中国政府高度重视教育及教育资源的均衡化，不断增加少数民族地区教育资源投入，使少数民族也能享受到优秀的教育资源和教育机会。特别是，中国国家主席习近平曾经说过：“教育投入要向民族地区、边疆地区倾斜，加快民族地区义务教育学校标准化和寄宿制学校建设，实行免费中等职业教育，办好民族地区高等教育，搞好双语教育。”上述政策措施保证了少数民族学生能够获得更好的教育机会。

这名维吾尔族学生说，在她生活的地方，她同时接受伊斯兰宗教教育和九年制义务教育，这让她深切感受到两种教育制度各有各的好处。她的话也引起了我的兴趣。在查阅了大量关于新疆穆斯林教育状况的资料，并与相关学者和学生交流之后，我得出的结论是，伊斯兰教很重视教育。然而，近年来新疆极端恐怖分子宣扬的“伊斯兰阅读”等口号却有着非常危险的意图，其目的是麻痹和欺骗民众，利用他们制造恐怖袭击，这与《古兰经》的教义背道而驰。

近年来中国政府加大了对新疆教育的政策支持力度，投入了大量教育资源，特别是加大了职业教育的投入。通过职业教育，更多的维吾尔族穆斯林学生可以增强生存技能，依靠自己努力工作，用双手提高生活水平。教育优惠政策让他们享受到了更多的教育资源和教育机会。

一段时间以来，新疆饱受恐怖主义和宗教极端主义的困扰，对本地区人民的生命构成严重威胁。境内外恐怖势力为达到分裂中国的目标，蓄意歪曲历史，混淆是非，企图将新疆各民族与中华民族大家庭割裂开来。事实上，在新疆开展职业技能教育培训，是打击极端主义和恐怖主义的正义之举，也是推进新疆法治建设的有效举措，是保障各族人民切身利益的实际行动。

新疆依法建立职业技能教育培训中心，开展职业技能教育培训，以让更多的维吾尔族穆斯林获得就业机会，改善生活条件，防止恐怖主义和宗教极端主义滋生蔓延，有效遏制频繁发生的恐怖事件，保障各族人民的生命、健康、发展权利。这些措施已经取得了有价值的成果。2019年10月，60多个国家在第74届联大上踊跃发言，赞扬中国在新疆取得的巨大人权进步。(作者中国中央民族大学外籍教授米夏埃尔·海因里希)

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