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特朗普支持民众抗议居家令遭批 多州州长质疑检测能力

2020年04月20日08:48  来源：中国新闻网
 
原标题：特朗普支持民众抗议居家令遭批 多州州长质疑检测能力

　　中新网4月20日电 据美国中文网报道，美国总统特朗普日前对于民众抗疫“居家令”的活动表达了支持，并断言在全国范围内已经有了足够的新冠病毒检测。对于特朗普的说法，来自两党的多位州长在19日表示反对。

　　资料图：美国总统特朗普。中新社记者 陈孟统 摄

　　民主党籍的华盛顿州长英斯利说，特朗普在社交媒体上呼吁抗议者“解放”数个州是在敦促“非法活动”，“有一位美国总统鼓励人们违反法律，我不记得我在美国的任何时候看到过这样的事情。”

　　“这很危险，因为这可能使得人们忽略实际上可以挽救生命的事情。”英斯利说。

　　共和党籍的马里兰州州长拉里·霍根也对特朗普的推文提出批评，“我认为鼓励示威，鼓励人们违背总统自己的政策是无济于事的。”

　　霍根指出，要求立即重启经济的要求违反了特朗普自己的联邦指导方针。该指导方针说，只有在该地区的病例减少14天后，重启经济才能开始。

　　“因此，为了鼓励人们去抗议您星期四(16日)刚刚提出的建议的计划没有任何意义。我们正在向州长和民众发出完全矛盾的信息，好像我们应该忽略联邦政策和联邦建议一样。”他说。

当地时间4月18日，美国休斯敦民众在糖城附近一大型超市外排队等候入店采购。中新社记者 曾静宁 摄

　　共和党籍的俄亥俄州州长迈克·德威恩说，示威者有权抗议，但补充说，他只要求他们遵守社交疏离准则。

　　“我们将做我们认为正确的事情，我认为正确的事情，那就是尝试开放经济，但是要非常非常谨慎地做……我们的目标是从5月1日开始。”德威恩说。

　　密歇根州的民主党人州长惠特默也为该州全国最严格“居家令”辩护，称该州的疫情已经有所改善。

　　“密歇根州目前的死亡人数在美国名列第三，而我们是第十大州，因此可以推断出这意味着我们在这里面临着一个独特的难题。”惠特默19日表示，“……这就是为什么我们需要采取独特的激进行动来保护民众。”

　　“我们看到曲线开始趋于平坦，这意味着我们正在挽救生命。”她补充说。据报道，民众在密歇根兰辛的州议会大厦前的抗议活动得到了特朗普的支持。

　　报道称，州长们还推翻了白宫声称各州有能力进行所有必要检测的说法。维吉尼亚州的民主党州长拉尔夫·诺瑟姆称这种说法是“妄想”。

　　“这不是一个简单的测试。无论你相信与否，我们甚至还没有足够的棉签。”诺瑟姆说。

　　诺瑟姆在谈到特朗普支持抗议活动的推文时补充说，“我们的总统一直无法兑现检测，现在他选择专注于抗议活动”。

　　霍根也表示，对于州检测能力的表述“绝对错误”。虽然马里兰州在上个月已将检测能力提高，但尚未达到可以安全地让企业重开的水平。

　　德威恩还表示，食品和药物管理局(FDA)需要采取进一步行动，并表示只有在额外的帮助下，该州才能“在一夜之间将俄亥俄的检测能力提高两倍、甚至是三倍。”

(责编：刘洁妍、燕勐)
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