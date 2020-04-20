德媒“政治化”“污名化”中国抗疫成果 中国驻德国使馆5度发声驳斥

原标题：德国媒体“政治化”“污名化”中国抗疫成果 我使馆怒斥

近日，德国部分媒体发表针对中国的有关新冠疫情的拙劣报道。我驻德使馆数度发声，表达强烈不满和愤慨，怒斥这些做法只会加深成见、煽动仇恨。

德国发行量最大的通俗报刊《图片报》4月15日刊文指责“中国未履行向世界卫生组织通报信息的义务”，还妄称“中国对疫情的经济后果负有法律责任”。

我驻德大使馆16日致函该报总编室，批驳对方的妄言并介绍了疫情发展时间线。早在2019年12月31日 ，中国官方就已向世卫组织通报了武汉出现不明原因肺炎病例。1月11日，中国疾控中心就公开了新冠病毒全基因组序列，同全球共享数据。1月20日，中国根据可靠流行病学研究证实了新冠病毒人际传播。1月24日，中国关闭离汉通道，并在全国采取了一些列空前全面、严格、彻底的措施。

△驻德使馆在公开信中介绍疫情发展时间线

《图片报》不仅罔顾中国抗疫事实，而且还列出了一张疫情造成损失的索赔清单，显得尤为可笑。驻德使馆发言人批驳道，许多目前正在抗击疫情的国家，在中国根据《国际卫生条例》规定通报本国疫情后，均曾“有时间为应对病毒跨境传播作准备”。西方少数政客、专家和媒体人士声称中国违反国际法且有义务赔偿他国政府，但实际上他们关心的并不是国际法，而是“企图通过推诿责任来转移公众对其自身贻误疫情和应对不力等问题的视线”。

面对《图片报》的挑衅，驻德使馆用事实说话，以理服人。但是《图片报》在4月17日继续纠缠，对中国进行政治诬蔑。

驻德使馆再度发文驳斥，指出中国共产党和中国政府始终把人民群众的生命安全和身体健康放在首位。中方有力的抗疫措施以及为此付出的巨大牺牲，得到了中国人民的由衷理解、支持和拥护。中国的事情，中国人民最有发言权。中国不需要外界任何人指手画脚。关于病毒源头问题，这个是科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。世卫组织负责人和国际知名医学专家多次表示，所谓“实验室泄露”等说法毫无科学依据。

4月14日至17日，短短4天时间内，驻德使馆5度发声驳斥个别媒体的不实言论，希望记者放弃政治偏见，以事实为依据进行报道和评论。

△驻德使馆14日至17日期间，五次发文，强硬回击德国媒体的不实报道

使馆还表示：我们欣慰地看到，中德两国围绕抗击疫情不断加强交流与合作，相互支持帮助，相信两国民众的彼此理解将进一步巩固，中德务实合作将进一步深化发展。这点虽不被有关媒体认同，但正如一位德国公民在今天给我们的来信中写道 “幸好《图片报》不代表德国”。

△驻德使馆收到的德国公民来信中写道：幸好《图片报》不代表德国。

那么“不代表德国”的《图片报》到底是一份什么样的报纸？在德国外交部建立的跨媒体信息门户网站deutschelande.de上查询，对《图片报》的介绍是：“如果你喜欢新闻、八卦和煽情，就请订阅。”由于《图片报》的内容通常过于简化和耸人听闻，因此经常受到批评。就连同属一个传媒集团的《明镜周刊》也忍不住批评《图片报》太过于煽动性，并质疑其道德标准和新闻质量。

英国的《金融时报》认为《图片报》是一个残酷的，充满民粹主义的日报，混合了名人八卦、血腥犯罪故事与强硬的政治独家新闻的小报。有网友在评论《图片报》时说，这是一份满嘴胡言乱语的小报，也就比英国的著名小报《太阳报》好一些。

由独立记者和学者建设的“德国外交政策信息”网站刊文指出，当人们发现中国抗疫比西方国家更为成功时，反华情绪便加剧了。

△《图片报》此时的报道显然迎合了右翼民粹主义的心理

对于此次《图片报》为了吸引眼球而无端发难，德国政府并未受到影响。德国之声援引《莱茵邮报》报道称，德国联邦政府对《图片报》有关索赔问题的询问未作正面回应。根据联邦政府就自民党联邦议院党团的一份相关询问做出的答复，在新冠疫情爆发导致全球流行的问题上，柏林并不会对中国提出指责。因为“德国联邦政府所掌握的信息”，并未显示中国故意隐瞒数据。

事实上，中国的抗疫努力从始至终都得到了德国官方的认可。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所主席洛塔·维勒1月26日在接受总台记者采访时，首先赞扬了中国采取的防疫措施展示了中国控制疫情的决心。

维勒还特别强调，关于疫情，要向中国的科学家致敬，因为他们很早就发现了病毒并很早就公布了病毒基因序列。维勒表示，只有根据基因序列，才能研发诊断方法。

正是由于中国第一时间公布的基因序列，德国才能在1月16日就研发了新冠病毒检测方法，成为最早拥有检测盒的国家之一。

△洛塔·维勒接受总台记者采访

德国联邦政府官方网站曾在4月8日刊登一则新闻称，中国企业已经恢复生产医疗物资，包括部分很久以前的订单，现在中国企业可以继续发货。“德国政府对这一进展表示欢迎”。

△德国联邦政府在4月8日发布的新闻中，对中国复产表示欢迎

驻德使馆在公开信中表明，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，给人民生命安全和身体健康带来巨大威胁，给全球公共卫生安全带来巨大挑战。国际社会最需要的就是团结合作，一致抗疫。那些“污名化”“政治化”中国抗疫努力的言行，只会加深成见，煽动仇恨，破坏各国携手合作的氛围，降低共同抗疫的战斗力。（总台记者 余鹏）

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