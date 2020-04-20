中国援菲抗疫医疗专家组圆满完成任务启程回国

人民网曼谷19日电（记者赵益普）4月19日下午，中国政府派遣的中国抗疫医疗专家组一行12人圆满完成援助菲律宾任务后启程回国。中国驻菲大使黄溪连、菲外长洛钦、卫生部长杜凯、总统和平进程顾问兼全国应对疫情总协调人加尔维兹、总统首席礼宾官兼外事特别助理波赫、外交部副部长杜莱、卫生部部长助理龙基略等到机场送行。

黄溪连祝贺专家组圆满完成在菲工作任务，并表示，抵菲两周以来，专家组恪尽职守，不负重托，不辱使命，马不停蹄、争分夺秒开展工作，毫无保留地与菲方分享中国经验，积极为菲政府抗疫工作建言献策，各项工作受到菲政府和社会各界高度肯定和广泛赞誉，专家组提出的各项建议也受到菲方高度重视。专家组同菲医疗机构人员建立的良好工作关系和结下的深厚个人友谊不会随着他们的离开而结束，而是会开启一个新的合作阶段。今后专家组将继续通过远程咨询等方式，时刻关注菲律宾疫情发展，为菲方抗击疫情继续贡献力量。

黄溪连表示，中菲是友好近邻，两国人民血脉相连。在此次帮助菲抗击疫情的过程中，中菲两国始终守望相助、同舟共济。专家组此次逆行出征是中菲抗疫合作的一个缩影。截至目前，中国政府已向菲政府提供了三批抗疫物资援助，中国企业和社会各界也纷纷伸出援手，向菲各地捐赠了大量急需物资。同时，中方还积极协助菲方采购近万立方米的抗疫物资和大量抗疫药品，并协助安排包机帮助菲运送抗疫物资。中方支持菲方根据本国国情制定积极有力的应对举措，相信在杜特尔特总统的领导下，菲政府和人民一定能够早日战胜疫情。中方将本着守望相助、同舟共济的精神，一如既往向菲方提供力所能及的支持与帮助，助力菲律宾政府和人民控制疫情、早日复工复产，共同度过难关。

洛钦高度赞赏中国医疗专家组在菲期间的辛勤付出和努力工作，表示多数专家组成员具有一线抗疫经验，来菲后开展了大量工作，提出诸多宝贵意见和建议，令菲方受益匪浅。专业知识和经验并非金钱所能买到。中国成功控制疫情为菲树立了榜样，提振了菲战胜疫情的信心。目前菲疫情形势仍然严峻，菲将继续学习中国统筹推进经济发展和疫情防控的经验。未来两国将继续合作抗击疫情，这种疾病控制合作方面的伙伴关系将延续下去，并有望成为其他国家合作的样板。希望中方能继续帮助菲方应对疫情，而且帮助菲方在抗疫的同时发展经济、改善民生。

杜凯感谢中国政府派遣专家组援菲抗疫，感谢中国大使馆为此开展大量协调工作。他说，在菲期间，专家组以实实在在的行动支援菲抗击疫情，就疫情防控、危重症患者管理、分级诊疗、医护人员感染防治、方舱医院建设、社区隔离等方面提出许多宝贵建议。菲方将认真研究并及时落实专家组提出的有关建议，希望未来专家组有机会再来菲，亲眼看到菲方应对疫情取得的成果。菲政府和人民不仅感谢中方无私分享抗疫经验，也感谢中方对菲提供的大量慷慨援助。截至目前，中国对菲医疗物资援助居各国援助之首。中国援助的检测试剂盒帮助菲大幅提升了检测能力，援助的个人防护设备和呼吸机也发挥了救命的作用。

加尔维兹高度赞赏中国医疗专家组在菲开展的工作，表示专家组在菲期间同菲一线医护工作人员进行深入交流，分享诊疗经验，使菲医护人员获益良多。菲坚信中国经验成功有效，通过参照中国抗疫模式并及时采取封城等措施，相信我们终将战胜疫情。

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