原标题：法国死亡病例增至19718例 巴黎非饮用水系统检测出新冠病毒

中新社巴黎4月19日电 (记者 李洋)当地时间19日，法国新冠肺炎累计死亡病例增至19718例。巴黎市政部门当天宣布在城市的非饮用水系统中测出新冠病毒，虽然是“微量”但引发密切关注。

法国总理菲利普和卫生部长维兰当天联合举行记者会，最新疫情数据直接在记者会上发布。法国当日新增死亡病例395例，累计死亡病例升至19718例，其中医院死亡病例12069例，养老院死亡病例7649例。

目前法国仍在住院的新冠肺炎患者为30610人，其中重症患者5744人。住院人数和重症患者人数继续缓慢下降。法国卫生总署署长萨洛蒙表示，管制措施正在发挥效果，呼吁民众不要放松戒备。

巴黎的非饮用水系统当天检测出“微量”新冠病毒。巴黎市政部门管理的实验室在测试的27个采样点中的4个中发现了“微量”病毒，巴黎市政府随即暂停使用非饮用水系统。

巴黎负责生态的副市长布劳尔解释说，非饮用水系统中的病毒痕迹极小，但仍可以检测得到，因此市政府方面决定采取“预防原则”，卫生部门将进一步分析这些微量病毒可能存在的风险。

巴黎官方表示，巴黎的非饮用水系统从塞纳河等河流抽取，主要用于清洁街道、浇灌公园等，和饮用水不是一个系统，自19世纪以来两个系统就是分开的；饮用水系统目前没有检测出任何新冠病毒的痕迹，不存在安全问题，民众使用“没有风险”。

法国总理菲利普在19日的记者会上表示，新冠肺炎疫情引发的卫生危机仍未结束，而疫情引发的经济危机才刚刚开始。他强调，管制措施实施前的社会状况不会被立即恢复；在疫情得到控制、医院恢复收治患者能力之后，才能考虑“解封”。他还说，“解封”后，法国公共交通系统有可能强制乘客戴口罩。(完)

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