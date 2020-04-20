原标题：加拿大新斯科舍省发生枪击惨案 已十余人身亡

中新社多伦多4月19日电 (记者 余瑞冬)加拿大东部大西洋沿岸省份新斯科舍省在周末发生枪击惨案。警方于当地时间19日傍晚披露，目前已有10余人在枪击案中身亡，其中包括一名警员和涉案枪手本人。

案发于新斯科舍省的波塔皮克(Portapique)。警方在18日晚接到报警，并在一处住宅发现数人伤亡。当日深夜，警方就该持枪案发出警示，要求民众留守家中并锁好门。

凶嫌是51岁男子，名为加布里尔·沃特曼。警方在搜捕过程中曾披露，嫌犯可能驾驶一辆貌似警车的车辆，并在穿着上装扮成皇家骑警。但他并非警员。

皇家骑警对凶嫌的搜捕持续约12小时。19日上午，警方一度在高速公路上对其进行追捕，双方并在一处加油站附近展开驳火。

皇家骑警于19日傍晚向媒体证实，凶嫌已被击毙。一名服役23年的皇家骑警女警员牺牲；另一名男警员负伤，但无生命危险。

警方表示，已在多个地点发现10余人身亡。调查仍在继续，可能还会找到更多受害者。

有警方人士接受加电视媒体采访时表示，枪手作案动机尚待调查，但其杀戮行为似有随机成分。

加拿大总理特鲁多对此案表示关切。他在一份声明中向遇难者表示哀悼，向伤者表达慰问，并对警方及提供相关配合的民众致谢。新斯科舍省省长麦克尼尔形容，这是该省“灾难性的一天”。

加媒指出，这是加拿大历来最严重的枪击案之一。2018年7月22日晚，多伦多希腊城街区发生恶性枪击案，导致包括枪手在内的3人死亡，并有13人受伤。2017年1月29日晚，一名27名的大学生在魁北克省首府魁北克市一所伊斯兰文化中心内向做晚祷的人开枪，导致6死19伤。1989年12月6日，一年轻男子持枪在蒙特利尔工学院射杀女性，造成14人遇难，十余人受伤。(完)

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