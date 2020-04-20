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意大利新冠疫情持续缓解

2020年04月20日08:34  来源：新华网
 
原标题：意大利新冠疫情持续缓解

　　新华社罗马4月19日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门19日发布的统计数字显示，意大利当天新增确诊病例、新增死亡病例及重症病例均保持下降趋势，显示该国新冠疫情持续缓解。

　　当天意大利累计确诊病例178972例、死亡病例23660例，分别比上一日增加3047例和433例，增幅低于前一日的3491例和482例，其中新增死亡病例是一周以来最低水平。当天有2128例治愈，累计治愈病例升至47055例。

　　在现有确诊患者中，有80589人在居家隔离，25033人在医院接受普通治疗，2635人在重症监护室接受治疗。统计显示，当天重症病例比前一天减少98例，继续呈下降趋势。

　　意大利总理孔特18日在社交媒体上表示，意大利可能从5月4日开始恢复部分经济和社会活动，并协调好保护公众健康与经济生产之间的关系。孔特表示，在放松限制措施问题上全国将采取一致行动，否认了媒体关于一些地区将先于其他地区“解封”的报道。

　　罗马足球俱乐部当天宣布，球队球员和教练员同意放弃今年3月至6月共4个月的薪酬，以帮助俱乐部渡过难关。据报道，其他足球俱乐部也可能采取类似措施。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情。为防止疫情进一步蔓延，该国从3月10日起进入全国“封城”状态，从3月12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从3月21日起关闭所有公园和其他公共场所。意大利已两次延长“封城”措施，目前的“封城”措施将持续到5月3日。

(责编：刘洁妍、燕勐)
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