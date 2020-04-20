原标题：世卫组织呼吁二十国集团继续支持全球抗疫行动

新华社日内瓦4月19日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞19日呼吁二十国集团各国以科学和证据为指导，以坚定的决心继续支持全球抗疫行动。

谭德塞当天与二十国集团卫生部长就全球疫情防控召开视频会议。他感谢今年二十国集团主席国沙特阿拉伯为全球抗疫捐助5亿美元，以及二十国集团领导人此前就进一步加强世卫组织在协调国际抗疫方面授权的承诺。

谭德塞强调，“我们面临着前所未有的全球卫生危机。我们不仅要面对一种新病毒，而且还要面对历史上由冠状病毒引起的第一次大流行。”虽然二十国集团所有国家都受到疫情影响，各国处于不同的疫情应对阶段，但令人鼓舞的是，其中一些国家已开始计划放松疫情期间的社会管制措施。

谭德塞表示，取消这些措施是一个分阶段的过程，任何国家解除所谓的“封锁”限制，都不是疫情的结束，而是下一阶段的开始。在下一阶段抗疫过程中，各国应教育其人民、让他们积极参与，以预防和迅速应对任何疫情复发情况。

同时，世卫组织也表示担忧，许多国家的疫情应对能力并不如二十国集团一些国家，但目前它们正面临疫情加速扩散的挑战。因此，需要对这些国家提供紧急支持，不仅要支持它们对新冠病毒作出反应，而且要确保其基本卫生服务得以继续运行。

谭德塞表示，世卫组织从一开始就拉响了“响亮而清晰的疫情警铃”，将继续履行协调全球应对疫情行动的职责，与合作伙伴一道拯救生命。

目前，非洲和其他国家面临的最大挑战之一是抗疫物资供应严重短缺，原因是供应链薄弱导致物资很难到位。世卫组织正在与国际商会和二十国集团工商领导人合作，以增加此类物资产量并确保公平分配。此外，世卫组织还与联合国世界粮食计划署及其他伙伴合作，向世界各地分发个人防护装备。

谭德塞当天向二十国集团提出三个请求。首先，呼吁各国在科学和证据的指导下，以坚定的决心继续与新冠大流行作斗争。其次，世卫组织即将公布第二份新冠疫情“战略准备和应对计划”，包括对下一阶段抗疫工作所需资源的评估。他期待二十国集团继续支持全球疫情应对行动。同时，他呼吁二十国集团国家向非洲国家提供一揽子经济刺激计划和债务减免，使它们能够集中精力抗击疫情。第三，呼吁二十国集团所有国家共同努力，增加基本抗疫物资的生产并确保公平分配，以及取消会导致卫生工作者及患者面临危险的贸易壁垒。

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