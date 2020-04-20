人民网>>国际

疫情趋缓　伊朗首都部分“解封”

2020年04月20日08:32  来源：新华网
 
原标题：疫情趋缓　伊朗首都部分“解封”

　　伊朗首都德黑兰18日恢复部分“低风险”经济活动。同一天，伊朗新增新冠死亡病例数降至一个多月来新低。

　　一些商铺、工厂和作坊复工复产。伊朗电视台播出的画面显示，卫生检查员在商铺间巡逻，提醒一名面包师戴好口罩；多间店铺员工向顾客发放手套。

　　电影院、健身馆、桑拿浴场、美容美发店、购物中心等“高风险”场所继续关闭。学校继续停课，各类大型集会依然不允许举办。

　　德黑兰以外地区“低风险”经济活动11日获准恢复，那些地区的政府机构同一天恢复办公，但三分之一雇员仍居家办公。德黑兰“低风险”行业复工前提是向政府提出申请，且承诺遵循由卫生部发布的保持社交距离准则。

　　卫生部发言人基亚努什·贾汉普尔18日晚些时候通报伊朗新冠疫情情况，当天新增死亡病例73例，是3月12日以来最低。

　　截至18日，伊朗累计确诊病例80868例，过去24小时新增1374例；累计死亡病例5031例。死亡病例数连续5天不超过100例，且持续下降。

　　伊朗和土耳其是中东地区新冠疫情最严重国家。截至18日，土耳其确诊病例升至82329例，取代伊朗成为中东地区确诊病例最多的国家。

　　伊朗卫生部长赛义德·纳马基先前说，伊朗国内大多数省份疫情趋向好转，但民众需要继续遵守防疫措施。

　　伊朗媒体报道，德黑兰交通18日出现拥堵，原因是不少民众前往各个政府机构领取政府补助。政府应对新冠疫情小组组长阿里－礼萨·扎利警告，德黑兰疫情依然处于“流行”阶段，交通拥堵令人担忧。

　　伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊18日说，如果民众认为斋月期间禁食将导致疾病或使疾病恶化，可以依据自身状况决定是否禁食。

　　伊朗4月24日进入斋月。哈梅内伊先前呼吁民众在家度过斋月，避免前往人员聚集场所。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved