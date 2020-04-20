原标题：疫情趋缓 伊朗首都部分“解封”

伊朗首都德黑兰18日恢复部分“低风险”经济活动。同一天，伊朗新增新冠死亡病例数降至一个多月来新低。

一些商铺、工厂和作坊复工复产。伊朗电视台播出的画面显示，卫生检查员在商铺间巡逻，提醒一名面包师戴好口罩；多间店铺员工向顾客发放手套。

电影院、健身馆、桑拿浴场、美容美发店、购物中心等“高风险”场所继续关闭。学校继续停课，各类大型集会依然不允许举办。

德黑兰以外地区“低风险”经济活动11日获准恢复，那些地区的政府机构同一天恢复办公，但三分之一雇员仍居家办公。德黑兰“低风险”行业复工前提是向政府提出申请，且承诺遵循由卫生部发布的保持社交距离准则。

卫生部发言人基亚努什·贾汉普尔18日晚些时候通报伊朗新冠疫情情况，当天新增死亡病例73例，是3月12日以来最低。

截至18日，伊朗累计确诊病例80868例，过去24小时新增1374例；累计死亡病例5031例。死亡病例数连续5天不超过100例，且持续下降。

伊朗和土耳其是中东地区新冠疫情最严重国家。截至18日，土耳其确诊病例升至82329例，取代伊朗成为中东地区确诊病例最多的国家。

伊朗卫生部长赛义德·纳马基先前说，伊朗国内大多数省份疫情趋向好转，但民众需要继续遵守防疫措施。

伊朗媒体报道，德黑兰交通18日出现拥堵，原因是不少民众前往各个政府机构领取政府补助。政府应对新冠疫情小组组长阿里－礼萨·扎利警告，德黑兰疫情依然处于“流行”阶段，交通拥堵令人担忧。

伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊18日说，如果民众认为斋月期间禁食将导致疾病或使疾病恶化，可以依据自身状况决定是否禁食。

伊朗4月24日进入斋月。哈梅内伊先前呼吁民众在家度过斋月，避免前往人员聚集场所。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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