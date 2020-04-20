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疫情当前　英国女王取消庆生方案

2020年04月20日08:32  来源：新华网
 
原标题：疫情当前　英国女王取消庆生方案

　　英国媒体18日报道，由于英国新冠疫情严重，即将迎来94岁寿辰的英国女王伊丽莎白二世决定取消鸣枪庆生方案，低调过生日。

　　【抗疫为重】

　　4月21日是伊丽莎白二世94岁生日。按照传统，伦敦多个地点当天举行鸣枪仪式。但是王室消息源告诉英国媒体，女王提出取消鸣枪仪式，因为她觉得眼下氛围不适合举行庆祝仪式，更不应为了举行仪式费力作特殊安排。

　　英国独立电视台记者克里斯·希普最先报道这一消息。他在推特上写道：“受新冠疫情危机影响，我们今年不会以任何特殊方式庆祝女王陛下的生日。”

　　消息人士说，这应该是女王在位68年来，第一次提出这种要求。

　　新冠疫情已在全球夺去至少15万人的生命，其中英国有超过1.4万人病亡，为全球第五高。英国目前已经进入或接近疫情高峰期，单日死亡人数多日居高不下。英国卫生部发布的新冠疫情数据显示，17日全英847人病亡。

　　代理主持政府事务的英国外交大臣多米尼克·拉布16日宣布，当前让公众保持“社交距离”的限制措施将延长至少3周。

　　本月5日晚，英国媒体播出伊丽莎白二世的特别讲话。在这一提前录制的讲话中，英女王感谢医护人员，鼓舞民众以自律和勇气面对疫情。11日晚，她发表复活节讲话，强调“自我隔离能保障他人健康”，同时给民众打气，说“新冠病毒不会击败我们”。

　　【两个生日】

　　伊丽莎白二世1926年4月21日出生，1936年成为王储，1952年即位。2015年，她打破维多利亚女王的纪录，成为在位时间最长的英国君主。

　　按照惯例，英国君主一年过两次生日。一次是实际生日；另一次为官方生日，是在天气较好的6月，举行包括阅兵式在内的官方庆典。

　　往年的实际生日当天，女王通常与家人共度，有时会出席少许公共活动。

　　白金汉宫3月说，为避免人群聚集，女王官方生日的阅兵式将取消。王室消息人士18日说，眼下王室没有考虑替代阅兵式举办其他庆祝活动。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、燕勐)
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