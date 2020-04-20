日本加大疫情防控力度

日前，日本首相安倍晋三宣布紧急状态地区扩展至日本全国，以进一步遏制新冠肺炎疫情的蔓延。与此同时，日本还进一步采取一系列纾困措施，缓解疫情对经济的负面影响。

本月7日，安倍晋三已经宣布东京都、大阪府、神奈川县等7个新冠肺炎疫情较为严重的地区进入紧急状态。4月16日，安倍晋三在新冠肺炎疫情对策总部会议上表示，将紧急状态地区扩展至全国，希望所有民众“避免不必要非紧急的返乡和旅行等跨越都道府县的人员移动”。

据日本广播协会电视台报道，截至4月19日凌晨，日本全国累计新冠肺炎确诊病例10433例、死亡223例。东京都疫情尤为严重。目前，东京都已确诊2975例新冠肺炎病例，是日本确诊人数最多的地区，且半数以上新确诊人员无法确认感染路径。由于医院床位紧张，从17日起，东京都轻症和无症状感染者将不再被收治住院，而是直接入住政府提供的酒店进行隔离。

为了遏制疫情扩散，日本政府一方面呼吁民众尽量避免非紧急不必要的外出，另一方面呼吁企业远程办公。一项调查显示，先行进入紧急状态的7个都府县正式员工的远程办公比例已经达到38.8%。日本即将迎来长假，若不采取措施，可能出现一定规模的人员流动。

日本医疗资源出现紧张。据共同社报道，东京都、大阪府、滋贺县、冲绳县等8个都府县医疗机构的空床数量不足20%。在47个都道府县地方政府中，41个地方政府表示“口罩和防护服不够”，21个地方政府表示“医护人员不足”。

为了应对疫情带来的经济冲击，日本政府进一步采取了一系列纾困措施。17日，安倍晋三在记者会上表示，政府决定向全体国民每人发放10万日元（1元人民币约合15.2日元）现金。发放方式将通过邮寄或网上办理。

一些地方迅速采取行动支持本地中小企业发展。东京都15日公布了一项总额约为3574亿日元的补充预算案，作为给响应停业要求的中小企业支付“防止感染扩大配合金”、向医疗机构和社会福利设施机构发放口罩的费用。为应对感染者增加造成的病床不足，政府将进一步租借酒店供轻症患者暂住。此外，政府还将发放启动资金，支持餐馆开展送餐上门及打包外卖服务，并为学校完备线上授课环境和企业导入远程办公设备提供补贴。

（本报东京4月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 16 版）

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