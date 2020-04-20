“推动各国开展有效合作，才是抗击疫情的良方。”近日，伊拉克共产党总书记拉伊德·法赫米在接受本报记者采访时表示。

法赫米说，新冠肺炎疫情是人类社会当前面临的最严重公共卫生危机，没有一个国家能够独善其身。应对疫情冲击需要全球团结协作，同舟共济。“当前，将疫情与政治挂钩的行为非常不合时宜，也不利于抗疫合作大局。”

中国积极开展抗疫国际合作，法赫米对此表示高度赞赏。他说，中国向众多国家抗击疫情提供了必要援助，捐赠防疫物资、派遣抗疫医疗专家组、合作研发有效药物和疫苗等，以实际行动展现了守望相助的情谊，体现了负责任大国担当。“中国艰苦卓绝的努力为世界各国防控疫情提供了有益经验，为维护全球公共卫生安全作出贡献。”

法赫米说，在伊拉克抗击疫情的困难时刻，中国派遣赴伊拉克抗疫医疗专家组，帮助建成新的核酸检测实验室，极大提升了伊拉克核酸检测能力，专家组还与伊拉克医护人员分享了众多抗击疫情的有益经验。“这些帮助至关重要，让我们树立了战胜疫情的信心。”

法赫米认为，国际社会应积极推动双多边联合行动，支持世界卫生组织、联合国以及其他国际组织在各自职责范围内采取一切必要行动以战胜疫情。建立和完善公共卫生安全体系，提高应对重大疫情和重大突发公共卫生事件的能力和水平，制定应对疫情的综合性方案，统筹和引导各方发挥各自优势，形成有效的国际协调，解决抗击疫情的优先问题。“只有秉持人类命运共同体理念，加强合作应对，才能最终战胜疫情。”

法赫米表示，受疫情影响，世界经济在短期内的衰退不可避免。一些国家在某些领域采取贸易保护主义政策，这种做法从长期来看无益于全球经济复苏。各国应努力推进更加团结、共赢的经济全球化。

“共建‘一带一路’是建设开放型世界经济典范。在伊拉克，伊中共建‘一带一路’项目稳步推进，包括石油工业、通信技术、基础设施建设等多个产业，对伊拉克经济和社会发展至关重要。”法赫米说：“面对全球抗疫物资紧缺，中国克服困难恢复生产，加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品。”中国实施积极的财政政策和稳健的货币政策，维护全球金融市场稳定，维护全球产业链供应链稳定，“这些实实在在的举措为开展国际抗疫合作、提振市场信心注入了重要动力”。

（本报开罗4月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 16 版）

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