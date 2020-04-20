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“云上”观展，感受中国文化魅力

本报驻俄罗斯记者  屈  佩

2020年04月20日04:23  来源：人民网－人民日报
 

　　“这是泡茶的用具。人与自然的和谐是中国人民一直的精神追求，沏茶用具就体现了中国传统文化中天地人和的概念。”

　　近日，俄罗斯东方博物馆开启中国周活动，为俄罗斯的中国文化爱好者提供疫情期间“云上”看展、在线听讲座服务。4月16日晚，茶艺师安德烈在线举办中国茶艺主题大师班讲座。不少观众在直播中留言表示，讲座内容丰富，普及的知识非常有意思。

　　安德烈告诉本报记者，8年前，他偶然有机会品尝到正宗的中国茶，感受到茶道的魅力，为之着迷，还特意赴华学了三年茶艺。回俄罗斯后，他在俄罗斯东方博物馆、莫斯科中国文化中心定期举办讲座和大师班，还受邀在电视台、网络等渠道举行茶艺知识讲座。

　　安德烈说：“每次讲座信息一公布，报名的人就蜂拥而至。近年来，俄罗斯民众对中国文化的兴趣愈加浓厚，关注面也越来越广。疫情期间不能线下一起品茶，在线讲座却可以满足大家的求知欲。”

　　疫情期间，俄罗斯民众普遍居家隔离。东方博物馆媒体中心负责人娜塔莎·鲍里索娃说，艺术具有抚慰人心的作用，能够帮助人们坚强面对困难和挑战。此次中国周活动，博物馆为俄罗斯民众呈上了一席中国文化盛宴：视频网站上可以观看讲座、大师班视频；社交平台上，博物馆每天为民众介绍一件馆藏中国展品。此外，博物馆还精选中国古典四大名著、《史记》等20部中国文学作品的俄文译本推荐给读者，并为小朋友们设置了中国童话故事专栏。

　　莫斯科大学学生伊万诺夫是各类中国文化主题活动的常客。他告诉记者，虽然疫情阻挡了大家出门的脚步，但交流的热情一直都在。非常期待战胜疫情后走出家门，与中国朋友进行更多文化交流，进一步感受中国文化魅力。

　　（本报莫斯科4月19日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月20日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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