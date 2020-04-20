“袖珍海洋大国”的真挚友谊（大使随笔）

密克罗尼西亚联邦地处太平洋中部从亚洲通往美洲通道的十字路口，陆地面积仅约700平方公里，但海洋国土面积有近300万平方公里，有“袖珍海洋大国”之誉。中密两国人民友好交往的历史源远流长。

中国高度重视发展中密关系，始终将密克罗尼西亚联邦作为好兄弟、好伙伴、好朋友。自1989年两国建交以来，中密关系快速发展。2018年，习近平主席同密克罗尼西亚联邦领导人决定将中密关系提升为全面战略伙伴关系。2019年，密克罗尼西亚联邦新任总统就职不到半年就对华进行国事访问，重申密方将继续坚定恪守一个中国原则，相信密中关系未来将更加美好。中国在南南合作框架下，在力所能及的范围内，向同为发展中国家的密克罗尼西亚联邦提供不附加任何政治条件的真诚无私援助，有力推动了密克罗尼西亚联邦经济社会发展。在中国“送医上岛、送戏下海”等方式的交流中，中密两国人民增进了友谊和理解。

密克罗尼西亚联邦政府和人民对习近平主席提出的构建人类命运共同体理念高度认同，在中国防控新冠肺炎疫情最困难的时候给予了真诚帮助。2月初，密方向中方捐款用于疫情防控，饱含着同中国人民以心相交、守望相助的深情厚谊。

密克罗尼西亚联邦政府和各界还以其他多种形式向中国表达支持、提供协助。在武汉高校学习的6名密克罗尼西亚联邦留学生坚持留在校园，积极配合当地政府的防控措施。密克罗尼西亚联邦国内不少专业人士在当地媒体发表文章，引用中国和世界卫生组织的权威研究成果进行科普，引导民众尊重科学和专家意见，理性看待疫情并适度防护，防止受西方一些人将疫情政治化的蒙蔽。

当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发并迅速蔓延。密克罗尼西亚联邦虽疫情较轻，但由于当地卫生条件欠佳，防控形势严峻。中方通过举办卫生专家视频会议、开放疫情防控网上知识中心、援助防疫物资等多种方式协助密方提高应对能力，为维护地区公共卫生安全、为人类彻底战胜疫情作出积极贡献，共同谱写共建“一带一路”和构建人类命运共同体的新篇章。

（作者为中国驻密克罗尼西亚联邦大使）

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 03 版）

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