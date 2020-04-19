美国华侨华人向当地医院慷慨捐赠防疫物资

图片由“华人支援医院”团体提供

人民网华盛顿4月18日电（记者 郑琪）近日，美国首都华盛顿地区一个华人团体向当地多家医院捐赠抗疫物资，为许多医护人员解了燃眉之急，引发当地美国媒体的关注。

这个自发组织的团体名叫“华人支援医院”，目前拥有约20名志愿者。自3月中旬在众筹平台发起捐款以来，该团体已经累计从国内采购了超过11万个外科口罩、3400多个N95口罩、近1000套防护服和其他防护物资，分批送往弗吉尼亚州、马里兰州和首都华盛顿等地区的14家医院。

图片由“华人支援医院”团体提供

“谢谢你们的慷慨！你们的支持温暖人心，我们不胜感激！”马里兰州一家医院管理人员在收到物资后，向该团队发来信息表达感谢。

福克斯当地频道日前在报道“华人支援医院”团体的捐助行动时说，华裔美国人群体因新冠肺炎疫情遭受了不公的对待，但恰恰正是他们借助自己与中国的联系，采购到大量物资捐给美国医院。报道称赞华人宽广的胸怀，也感谢华人对当地社区的贡献。

图片由“华人支援医院”团体提供

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠疫情统计数据，截至美国东部时间4月18日23点38分，美国首都华盛顿、马里兰州和弗吉尼亚州组成的“大华府地区”已有新冠病毒感染病例23045例，死亡病例770例。除了“华人支援医院”团队，该地区还有其他许多不同规模的华侨华人团体都在自发行动，积极支援当地医院和社区。

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