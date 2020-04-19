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守望相助 “疫”往情深

中国驻苏丹大使 马新民

2020年04月19日14:31  来源：人民网-国际频道
 

岁末年初，新冠肺炎疫情打破了冬天的宁静，疫情的发展牵动着整个世界的心。苏丹各界人士和在苏侨胞用行动播撒真情、鼎力相助，生动诠释了中苏两国是守望相助的好朋友、好伙伴、好兄弟。

我们遇见肝胆相照的手足之情。苏丹各政府部门及时致函致电，表达苏丹政府与人民对中国抗疫的坚定支持与必胜信心；苏丹各党派和民间对华友好团体盛赞中国抗击疫情有序、有力、有效；东部非洲驻华使节集体声援中国快速渡过难关。不久前，援苏医疗队驻地来了一位年过花甲的老人，他叫伊斯梅尔，是一位退休教授。老人的儿子曾在医疗队驻地医院药房工作。几年前，中国大夫在这里用针灸治好了他的腰腿痛，他暗下决心：“中国兄弟帮我们，我们也一定要回报中国兄弟。”老人特地送来一种当地草药，想要为抗击新冠肺炎疫情出一份力。这份朴实的礼物饱含着浓浓的中苏情谊。

我们听见逐梦热土的感恩之情。喀土穆大学孔子学院有一位20多岁的苏丹青年，怀着对中国的满腔热爱，用业余时间在孔子学院学习中文。当他得知武汉急需口罩，毫不犹豫购买了20公斤口罩，并第一时间联系孔子学院中方教师，希望尽快将口罩寄到武汉。老师说：“这20公斤口罩，可是你一年的生活费啊！”他说：“阿拉伯人有句谚语：‘求知，哪怕远在中国。’我希望中国好好的。”同他一样关心中国的苏丹青年还有很多。曾赴华学习的喀土穆大学讲师萨尔玛·苏雷曼用中文发表文章，向中国深情对话：“疫情面前，我们在一起。”数十名来自苏丹各大学中文系和孔子学院的学生自创诗歌《加油中国，加油武汉》：“我们手拉着手，我们肩并着肩，一起共克时艰，一起共渡难关。”苏丹师生生动诠释了“我们是外国人，但不是外人”。

我们看见亲密无间的友谊之情。被誉为“中苏友谊之花”的苏丹杂技团，悉心筹备了“加油武汉”专场演出，用擅长的方式向武汉传递力量与信心。“我们是1971年第一批赴武汉受训的苏丹杂技团学员。当年我们还是六七岁的孩子，在武汉杂技团3年的学习生活中，老师对我们视如己出。在我们心中，武汉的老师们就是我们的亲人。中国有难，我们放心不下！”苏丹杂技团团长穆罕默德深情讲述了杂技团与中国的故事。这段延续了近50年的中苏情缘，承载着殷切的希望。

我们迸发碧血丹心的赤子之情。疫情发生初期，苏丹中国商协会100多家民营企业就发起“向新冠肺炎宣战”联合倡议，它们大多是为生存、为生活艰难打拼的小微企业，却都毫不犹豫地出资出力，购买医用防护服，捐给武汉协和医院。在苏中资机构和维和官兵同样在行动，他们纷纷制作视频，为祖国人民加油鼓劲、凝心聚力，展现了旅苏侨胞的浓浓爱国情怀。

情相系，心相连。苏丹各界朋友的真情重义，我们铭记于心。在危境中相守、在厄运中相扶、在困顿中相助，这样的友谊才历久弥坚。有中苏两国和国际社会的共同努力，我们定能打赢这场疫情防控阻击战！经历过并肩战疫的洗礼，中苏命运共同体必将注入源源活力，中苏友谊必将生生不息。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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