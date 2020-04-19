综合消息：土耳其和伊朗病例均超8万 中东多国调整防疫政策

新华社安卡拉4月18日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区一些国家18日报告了新冠疫情最新数据，土耳其和伊朗的累计确诊病例当天都超过8万。多个国家调整了防疫政策，有国家延长了相关禁令和紧急状态，但也有国家宣布放宽部分限制。

土耳其卫生部18日公布的数据显示，新增确诊病例3783例，累计确诊82329例，新增死亡病例121例，累计死亡1890例。土耳其累计确诊病例超过伊朗当天公布的数据，成为中东地区病例最多的国家。不过土耳其每日新增确诊病例已从前段时间的单日超5000例逐渐下降。土耳其内政部宣布，从18日午夜开始，对一些省市的出入禁令再延长15天。

伊朗卫生部18日宣布，新增确诊病例1374例，累计确诊80868例，其中死亡5031例，治愈55987例。伊朗总统鲁哈尼表示，此前实施的保持社交距离方案让许多省份疫情呈下降趋势，民众对此基本满意。

以色列18日报告新增确诊病例283例，累计确诊13265例，新增治愈330例，累计治愈3456例，新增死亡病例13例，累计死亡164例。以色列总理内塔尼亚胡18日晚宣布逐步放宽部分限制措施，包括允许私营企业工作场所的上班员工比例从15%提高到30%；增加公共交通；允许电器店、家具店和书店等重开，但购物中心仍将关闭；允许特殊教育和幼儿日托中心开放但限制人数等。

沙特阿拉伯卫生部18日说，沙特境内累计确诊病例8274例，其中死亡92例，治愈1329例。沙特过去24小时内新增确诊1132例，明显高于前一日的数字。

摩洛哥政府18日宣布，考虑到新冠疫情的蔓延，全国公共卫生紧急状态将延长一个月至5月20日。摩洛哥卫生部18日晚发布的数据显示，新增确诊病例121例，累计确诊2685例，死亡137例。

其他一些国家18日报告的疫情数据为：卡塔尔累计确诊5008例，死亡8例；埃及累计确诊3032例，死亡224例；阿尔及利亚累计确诊2534例，死亡367例；科威特累计确诊1751例，死亡6例；伊拉克累计确诊1513例，死亡82例；阿曼累计确诊1180例，死亡6例；黎巴嫩累计确诊672例，死亡21例；叙利亚累计确诊38例，死亡2例。（执笔记者：郑思远；参与记者：陈文仙、王峰、陈霖、吴丹妮、郑一晗、李良勇、黄灵、涂一帆、陈斌杰、王薇、杨元勇、白平）

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