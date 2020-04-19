部分欧洲国家试水“解封”

一些欧洲国家近日陆续宣布，放松先前针对新冠肺炎疫情所制定的管控措施。为避免第二波疫情暴发，其中不少国家采取分步走的“解封”方式。

【分阶段】

奥地利政府允许数千家商铺14日起恢复营业，但购物中心、大型商店和理发店要到5月1日才能重新营业。

捷克政府14日批准一项“三步走”计划：小型商店4月20日起恢复营业；大型店铺5月11日起恢复营业；餐厅、购物中心则要等到6月8日。

与捷克类似，瑞士政府16日宣布计划分三步走：4月27日理发店、花店、医院、诊所的非急诊科室等提供个人服务的场所可以复工；5月11日起全国所有商场恢复营业，小学、初中复课；6月8日起高中和大学复课，博物馆、图书馆、酒吧、餐厅等场所可以对外开放。

挪威政府早在7日就表示会逐步解封，首先是20日幼儿园复课，一周后小学一至四年级复课，理发店、美妆店也会在4月内恢复营业。

从20日起，波兰政府将允许民众进入公园和森林，对进入商店人数限制也将有所放宽。波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基16日说，今后每隔一到两周，政府会作出一项“解封”措施。

开始“解封”的国家还包括保加利亚、丹麦、德国、斯洛文尼亚等。

【须谨慎】

与此同时，另外一些欧洲国家的疫情防控局势不容乐观，正在延长管控期限或是加强管控措施。

代理主持政府事务的英国外交大臣多米尼克·拉布16日宣布，当前让公众保持“社交距离”的限制措施将延长至少3周。

匈牙利政府16日宣布，限制人员外出、互相接触的举措将延长一周，此后政府将于每周三决定，是否延长上述举措的适用期限。

德国总理安格拉·默克尔15日宣布从下周起重开部分商铺，5月4日起允许中小学复课、理发店开业。德国是欧洲最大经济体。默克尔警告说，经济生活重新启动要慢慢来，否则哪怕德国医疗卫生体系比较发达，也可能迅速“超载”崩溃。

一些发展中国家医疗条件较差，面临的两难困境更为明显：解封太快，医疗体系难以承受；解封太慢，百姓生计难以为继。此外，其中一些国家因缺乏检测病毒能力，难以准确评估疫情现状。

世界银行中东和北非首席经济学家拉巴赫·阿尔扎基担心，在没有摸透相关数据的情况下贸然做出“解封”决定，可能弊大于利。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：杨牧、刘洁妍)