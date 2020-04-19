空间站宇航员落地后感叹地球“不一样了”

国际空间站3名宇航员结束数月驻站任务，17日返回地球。他们在太空期间，新冠肺炎疫情蔓延，航天活动也受影响。一名宇航员落地后感叹，地球“不一样了，但仍然很美”。

俄罗斯宇航员奥列格·斯克里波奇卡和美国宇航员安德鲁·摩根、杰茜卡·迈尔当天降落在哈萨克斯坦。

摩根去年7月进入空间站，另外两人去年9月抵达。俄罗斯航天局和美国国家航空航天中心破例没有直播返回舱打开降落伞着陆过程。俄罗斯航天局说，这是由于新冠疫情引发的“技术限制”。

随后播放的画面显示，地面接应人戴口罩和手套，把3名宇航员接出返回舱。一名地面人员对另一人说：“请保持距离。”

由于哈萨克斯坦的卡拉干达机场因疫情关闭，3名宇航员无法按惯例在那里搭乘飞机回国。斯克里波奇卡将从哈萨克斯坦拜科努尔航天中心乘机飞回俄罗斯，两名美国宇航员不得不乘坐数小时汽车，继而在克孜勒奥尔达市搭乘飞机。

迈尔当天晚些时候在推特写道：“我们回到一个不一样的地球，但它仍然很美。”

迈尔与同事克里斯蒂娜·科克搭档，去年10月完成人类首次全女性太空行走。从空间站启程前，谈及全球为防范病毒传播而广泛采取保持社交距离的措施，迈尔说：“我想我在地球上会比在这里感觉更孤独。”

两名俄罗斯航天员和一名美国宇航员9日从拜科努尔发射场升空接替他们。发射准备期间，新驻站宇航员接受严格防疫措施，包括为期两周的隔离。

不过，俄罗斯《共青团真理报》报道，俄罗斯载人航天系统总设计师、能源火箭太空公司第一副总经理米克林14日确诊感染新冠病毒，而他先前见过新驻站航天员。俄罗斯国家航天公司17日说，米克林与航天员交流期间没有直接接触，而是隔着玻璃墙沟通。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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