为疫情还是选情？特朗普“火力”指向4名民主党州长 

美国总统唐纳德·特朗普17日在社交媒体发布多条留言，显现对4名民主党籍州长应对新冠肺炎疫情表现不满。

多家媒体报道，对这名共和党籍总统而言，上述4州是他今年能否在竞选中连任的“关键”州，美国“疫情危机”17日出现“政治上的急转弯”。

【鼓动“解放”】

由于不满应对疫情的居家令等措施，美国一些民众走上街头呼吁“解封”。特朗普17日在“推特”连发3条推文，分别用全大写字母写道“解放密歇根！”“解放明尼苏达！”“解放弗吉尼亚！”

路透社报道，上述3州是今年总统选举的“摇摆州”，对特朗普寻求连任而言“至关重要”。这3州的州长全部是民主党人，密歇根州州长格蕾琴·惠特默被普遍视为民主党总统竞选人乔·拜登的潜在竞选搭档。

美国目前是全球确诊病例最多的国家。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠疫情汇总数据显示，截至美国东部时间17日21时10分，美国累计确诊病例升至700282例，累计死亡36822例。

纽约州是美国疫情“震中”，确诊病例超过22万例。民主党籍州长安德鲁·科莫先前多次向联邦政府求援，就纽约州是否缺少呼吸机等事宜与特朗普互怼。

特朗普17日在推特点名科莫，要求后者“多做事，少抱怨”。他写道，联邦政府为纽约州搭建数千张病床，“你们不需要也没用上”；给纽约州大量呼吸机，“这些你们早该自己准备”。“到现在为止，做这些事的人从来没有听到感谢。你们的（疫情）数字不好看。”

特朗普16日宣布分阶段“重启”美国经济的指导方针，同时说复工复产的决定权在各州政府手中。一些分析师说，特朗普承认各州有决定权，次日却批评多个州疫情应对措施，言行“自相矛盾”。

【遭遇“反叛”】

就由谁决定何时复工复课，特朗普态度反复。他13日说总统“掌握所有权力”，遭到包括科莫在内的多名州长批评。特朗普14日回应批评时说，他最喜欢的电影之一是《叛舰喋血记》，“叛变者对船长要求非常多”。

特朗普17日在推特“点名”科莫时，后者正召开每日例行疫情通报会。科莫告诉媒体记者，联邦政府将防疫责任推给各州，却没有提供必要财政支持。

他再次提及大规模病毒检测能力，强调那是保证安全复工复课的前提，但大规模检测“太困难”“太复杂”，纽约州无法在没有联邦政府支持的情况下开展检测。

当记者问及特朗普最新发布的推文时，科莫回应，特朗普“可能应该起床、去做事”，而不是看电视。

密歇根州州长惠特默16日说，拟5月1日起“重启”部分经济活动，但那样做需要“非常谨慎”，以防当前得到控制的疫情二次暴发。

她17日回应特朗普推文的时候说，密歇根州将在“安全”的时候“重启”经济，“我最不希望看到的就是这里出现第二波（疫情）”。

民意调查结果显示，美国国内不少民众担心过早复工复课可能带来风险，但也有不少保守派选民说更担心“重启”经济太慢。

就特朗普鼓动“解放”多州，华盛顿州民主党籍州长杰伊·英斯利指认他“煽动国内叛乱”。特朗普当天晚些时候在记者会反驳英斯利的说法，称民众上街反对居家令是“表达他们的看法”，“我觉得他们很有责任感……但他们一直以来所受对待有一点粗暴”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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