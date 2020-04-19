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王毅：支持世界卫生组织就是支持多边主义 

2020年04月19日11:33  来源：新华社
 

新华社北京4月19日电 4月18日，国务委员兼外长王毅同世界卫生组织总干事谭德塞通电话。

王毅表示，我今天同你通电话，是要表明中国政府和中国人民坚定支持世界卫生组织。我相信公道自在人心，国际社会和世界各国人民也都持同样态度。在当前全球抗击疫情的关键时刻，支持世卫组织、支持总干事，就是维护多边主义的理念和原则，维护联合国的地位和作用，也是维护国际社会在抗击疫情面前的团结一致。总干事以高票当选，一直得到会员国高度信任。你作为首个来自发展中国家尤其是非洲大陆的总干事，也象征着人类文明的进步发展。总干事就任以来积极致力于全球公共卫生事业，做了大量创造性工作，得到各方高度评价。

王毅表示，抗击疫情需要世界卫生组织继续发挥应有的重要作用。对世卫组织的攻击抹黑没有事实依据，施压胁迫更不得人心，任何有良知的国家都不会支持。疫情当前，各国人民需要世卫组织，挽救生命、铲除病毒需要世卫组织。相信总干事将会带领世卫组织秉持职业操守和科学态度，继续协调国际社会共同抗击疫情。中方始终高度重视世卫组织的地位和作用，愿在现有合作基础上，通过多种渠道，加大对世卫组织的支持力度。

王毅强调，习近平主席曾多次公开表示，病毒是人类的共同敌人，国际社会只有团结协作，才能战而胜之。中方愿同世界各国一道，大力加强抗疫合作，同舟共济，共克时艰，直到在这个世界上彻底战胜疫情。

谭德塞表示，感谢中方对世界卫生组织持续坚定的支持。我完全赞同支持世卫组织就是捍卫多边主义。当前，全球处于病毒大流行的关键时刻，病毒不分国界，国际社会加强团结至关重要。只有团结一致抗疫，人类才能阻止病毒蔓延。如果国际社会出现分裂，病毒就会乘虚而入，加速扩散，疫情持续的时间将会更长，并会失去更多生命。

谭德塞表示，虽然我本人和世卫组织受到各种攻击和抹黑，但我相信，只要坚持真理和做正确的事情，总有一天事实真相会大白于天下，历史自会有公论。

(责编：杨牧、刘洁妍)
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