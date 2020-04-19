吉尔吉斯斯坦内务部官员呼吁民众保持耐心

人民网努尔苏丹4月18日电（记者 周翰博）比什凯克消息：吉尔吉斯斯坦卫生部副部长乌谢恩巴耶夫18日在政府例行新闻发布会上对媒体表示，过去24个小时吉新增17例新冠肺炎确诊病例，截至当地时间4月18日10时00分，吉尔吉斯斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到506例，康复130例，死亡5例。

据乌谢恩巴耶夫介绍，新增加的17例确诊病例分别来自该国奥什州（5例）、纳伦州（11例）和奥什市（1例）。现有371例确诊病例都在指定的传染病医院接受隔离治疗，其中17名患者病情严重，6名患者已被转移至重症监护室。

在当天的政府新闻发布会上，吉内务部副部长奥罗扎利耶夫呼吁民众继续严格遵守自我隔离制度。他指出，随着天气转暖，部分民众希望到户外、公园或者街心花园活动。“我想提醒他们，别忘了意大利和西班牙的教训。在这些国家，人们不理会政府关于不聚会、不外出的号召，继续在公园、户外聚集、交往，最终导致疫情大爆发。”因此，请民众务必保持耐心，不要违反隔离规定。

据悉，为应对疫情，吉尔吉斯斯坦在包括首都比什凯克在内的多个城市和地区实行紧急状态和宵禁措施，普通民众夜间出行被严格禁止，白天外出仅限前往食品商店、药店、医院，并要求随身携带身份证以及包含姓名、电话号码、外出原因与时间、家庭住址、目的地等信息的表格。

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