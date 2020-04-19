中国政府联合医疗工作组抵达乌兹别克斯坦

中国政府援助乌兹别克斯坦联合医疗组在机场合影（中国驻乌兹别克斯坦大使馆供图）

人民网努尔苏丹4月18日电（记者 周翰博）塔什干消息：当地时间4月17日下午，中国政府联合医疗工作组乘包机抵达乌兹别克斯坦首都塔什干国际机场。中国驻乌兹别克斯坦大使姜岩、乌外交部副部长阿哈托夫、卫生部副部长尼佐莫夫等到机场迎接。

姜岩在机场接受中乌媒体采访时表示，新冠肺炎疫情发生以来，中乌两国一直守望相助。疫情在乌发生后，中方感同身受，第一时间组织两国专家通过视频连线交流抗疫经验。中国政府、相关部委、科研院所、友好省市、公司及个人纷纷向乌方提供医护用品和医疗器械援助。中乌是好邻居、好朋友、好伙伴，此次中方派工作组来乌充分体现了中乌全面战略伙伴关系的高水平。在乌期间，工作组将同乌方分享抗疫经验，共同探讨东方传统医学在应对新冠肺炎疫情这样重大公共卫生事件中的作用，助力乌方抗疫斗争，谱写中乌共建“健康丝绸之路”的新佳话。

乌卫生部副部长尼佐莫夫对中国专家们的到来表示热烈欢迎，“我们对各位专家的到来期待已久。你们拥有丰富的抗疫实战经验，相信这些宝贵的经验必将对乌尽快战胜疫情发挥积极作用。我们愿虚心向你们学习，并将为各位专家在乌工作提供一切便利条件。”

工作组一行15人，由江西省政府牵头组建，集中了公共管理、卫生管理、诊疗救治、预防控制等多学科多领域的专家。除同乌方交流外，工作组还将同旅乌华侨华人、中资机构、汉语教师及留学生代表等举行视频会议，介绍防疫知识、发放“健康包”，为在乌同胞抗击疫情提供指导和物资支持。

据乌卫生部消息，截至4月18日乌兹别克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到1450例，康复171例，死亡4例。

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