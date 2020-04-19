国际奥委会：推迟奥运会有什么结果？除一核心外其他领域或将应时而变

新华社北京4月18日电（记者姬烨 高鹏）国际奥委会日前在官网发布一篇题为《推迟奥运会有什么结果？》的文章，解释了东京奥运会推迟一年将给运动员、体育赛历、奥运日程、奥运村、赞助商和供应商、转播商和媒体、工作人员和志愿者、观众等各方带来的影响。国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托弗·杜比指出，在保证运动员和体育赛事这一绝对核心不受影响的基础上，其他方面可能将应时而变，从而降低成本、提升效率。

受新冠肺炎疫情影响，原计划于今年7月24日开幕的奥运会推迟到2021年7月23日举行。国际奥委会表示，奥运推迟首先影响到的是正在备战本届赛事的来自206个国家（地区）奥委会的约11000名运动员。他们已经为参加奥运会而训练多年，期待在今夏迎来竞技高峰。目前已发放了53%的东京奥运会参赛配额，还有43%还未发放。所有运动员都需要重新调整备战计划，而鉴于各国采取的防疫措施，运动员当前的训练，尤其是集体项目的训练面临巨大挑战。

其次是体育赛历。国际奥委会说，当前的体育赛事非常密集，国际单项体育联合会和职业体育联盟都面临调整各自赛事日程的困境。一些世锦赛已经调整到2022年，但这些机构需要处理后勤、财政等一系列挑战。与此同时，运动员也因为世锦赛等赛事的调整而面临更多不确定性。

第三是奥运赛程。东京奥运会共有33个大项，这些赛事将在42个竞赛场馆进行。确保这些场馆明年依旧可用是国际奥委会和其伙伴的当务之急，他们将尽全力确保在可能的情况下，可以在同一场馆按照原定赛程进行比赛。

第四是奥运村。国际奥委会表示，留住奥运村也是组织者的另一大任务。东京奥运村将提供18000张床位、医疗设备、一个面积为18500平方米的两层餐厅、娱乐设施和健身房。这个拥有5000套公寓的奥运村赛后还将满足当地居民的住房需求。

第五是赞助商和供应商。国际奥委会共有14家全球合作伙伴，东京奥组委共有67家不同层级的合作伙伴。这些赞助商和供应商此前都是按照奥运会于今夏举办的前提来筹备运行和供应链，但目前都需要更改。

第六是转播商和媒体。得益于奥林匹克转播服务公司（OBS）和持权转播商，世界上几乎一半的人口可以看到奥运比赛。东京奥运会目前有26家持权转播商和奥林匹克频道，到赛事期间还将有超过300家再授权转播商。这些转播商已经提前几年根据全球体育赛事和娱乐活动日程规划好转播时间表。如今，他们需要与广告商一起重新制定计划。一般来说，他们会在奥运期间增加人力，包括摄像师、声音技术人员和信号协调员等，现在他们不得不重新签合同招聘。此外，东京奥运会还有超过25000名注册记者。东京将把全日本最大的会展中心“Tokyo Big Site”改造为国际广播中心和主新闻中心，用来接待转播商和媒体。

第七是工作人员和志愿者。工作人员和志愿者是奥运会不可或缺的一部分，东京奥运会计划使用15万名工作人员、志愿者和承包商，其中多数已完成招募，或已开始上岗工作。尽管东京奥组委正努力保留志愿者，但一些人由于明年的日程冲突，只能取消志愿服务计划。

第八是观众。目前，448万张奥运门票已经在日本售出，在日本以外的门票销售也已展开。尽管东京奥组委宣布门票在明年依旧有效，但一些观众因日程冲突只得退票。因此，退票和转售工作也面临挑战。

国际奥委会表示，推迟一年举行东京奥运会尽管艰难，但却是一个明智的决定，所有各方就此已达成完全共识。

当被问及东京奥运会是否将为缩减成本而进行调整时，国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托弗·杜比表示，体育比赛和运动员是一切的核心，需要全力保证这一核心不受影响。而包括国际奥委会在内的其他奥运相关领域则需要应时而变。“我们必须研究从现在开始一年后是否要做与之前完全相同的事情，或者是否必须进行调整。”

杜比说：“在与利益相关方的一次对话中，我们传达给所有人的一件事是‘让我们确保通过创新而做正确的事情，我们还有时间进一步为东京提供帮助，尽管我们得到了政府高层令人难以置信的承诺，我们仍然要研究在哪里可以提升效率’。”

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