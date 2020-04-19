世卫组织：订正疫情数据才能掌握疫情影响面

新华社日内瓦4月17日电（记者刘曲）世界卫生组织17日表示，中国武汉订正新冠肺炎确诊病例数和确诊病例死亡数，是基于对之前统计数据的复核，以不遗漏任何病例记录。随着疫情进展，其他国家也可能出现订正疫情数据的情况，这种数据订正宜早不宜晚。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗在例行记者会上说，世卫组织注意到中国报告的最新数据增加了来自武汉的325例确诊病例和1290例死亡病例。“我们所理解的是，中国使用现有的统计法查找到了这些病例，包括检查了不同的数据库，（比如）所有确诊病例数据库，研究了殡葬服务系统（数据），查看了医院系统（数据），检查了实验室（数据）看是否有任何重复或遗漏病例，以及在发热门诊、医院、老年人护理中心等寻找（遗漏）病例。”

范凯尔克霍弗说，对疫情数据进行复核订正，了解有多少人死于新冠病毒是非常重要的，因为这对公共卫生具有重要意义。她预计许多国家都会出现类似的数据订正情况，将不得不回顾和审核病例数据以保证完整记录所有病例。“我看过一些媒体报道，一些国家存在新冠病例死于医院系统之外的情况。所以要对这些人进行（死因）分类还需要一段时间。”她说。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安也在记者会上表示，一些国家可能需要在后期修正疫情数据，这种数据订正宜早不宜晚。“各国应尽快提供这些（订正）数据，这样才能掌握疫情的影响面，更准确地预测疫情走势，共同努力摆脱（疫情）大流行”。

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