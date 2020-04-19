车行两个多小时，到达伦敦以西180公里的斯特拉特福镇，这里是伟大戏剧家莎士比亚的故乡。从车窗向外望去，几个当地青年正在花园的舞台上伴着悠扬的音乐载歌载舞，旁边还有不少观众。在莎士比亚故居的舞台上，每天都在上演莎士比亚的经典剧目。

莎士比亚在短暂而辉煌的一生中创作了37部剧作，无论是《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》《李尔王》，还是《奥赛罗》《哈姆雷特》《罗密欧与朱丽叶》，部部掷地有声、享誉世界。

莎士比亚故居是一栋两层联排小楼，色彩简洁而明快。建筑采用木桁架结构，斜坡瓦顶，整体呈黑红褐色；楼顶临街的一面有3个阁楼，便于房间采光和观赏街景；门上有10余米长的半坡雨棚，外墙两边的植物修剪成高约3米的围墙，使这座16世纪的老房子在周围的建筑群中别具一格、十分显眼。

当年，莎士比亚的父亲买下这栋楼房时，一半作为住宅，一半作为手工作坊。1564年4月23日，莎士比亚在这里出生。他的童年和青少年时代都是在这里度过的。而今，为了保护故居，临街面安装上了半人高的铁栏杆。

父亲约翰·莎士比亚曾经是一名成功的商人，以制作皮制品见长，尤其擅长制作皮手套，时常奔赴伦敦进行贸易活动，还担任过小镇的镇长。莎士比亚上中学时，父亲破产，家道中落。他只得中断学业，帮助父亲做生意；一段时间后又走上独自谋生之路，做过肉店学徒，在乡村学校教过书，还从事过其他多种职业。多元的职业体验为他增长了许多社会阅历。18岁时，他与比他大8岁的当地姑娘安妮结婚。后来，莎士比亚去伦敦发展，开始是给到剧院看戏的绅士们照看马匹、当杂役，后来加入剧团，先做演员，演一些配角，之后开始担任导演。1590年左右，他才开始剧作家和诗人的创作生涯。起初，他只是改编前人的剧本，不久后便开始尝试独立创作。当时，英国剧坛多为具有牛津、剑桥背景的“大学才子”。莎士比亚曾因从未上过大学被人嘲笑。

莎士比亚借助自己在剧院里当杂役时的观察，写出了屡屡轰动全国的剧本，甚至有人怀疑这些惊世骇俗的剧本、诗句是哪个皇室成员匿名写出来的。因为人们实在无法想象，如此生动详实的皇室生活场景如何惟妙惟肖地出现在剧本里？最终，莎士比亚凭借他的天才和灵性、作品的深度和广度，赢得了同仁们的尊敬和爱戴，成为剧院股东。

1612年，48岁的莎士比亚从伦敦回到斯特拉特福镇，购置房产，退隐故里。1616年4月23日，莎士比亚在他52岁生日那天与世长辞。遗憾的是，他生前没能看到自己的作品出版，直到他逝世7年之后，他的第一个剧本才姗姗问世。

在中世纪口头文学的影响下，莎士比亚在其作品中广泛地采用了动人心魄的传奇故事，通过一个个丰富的人物形象，把他对现实生活的观察、体验、感知、认识鲜活而又深刻地表现出来，给人以热诚、力量、智慧和思考。

莎士比亚许多作品中的诗句，已经在不知不觉中成为人们生活、爱情、处事的醒世箴言。譬如，“掌握命运的人永远站在天平的两端，被命运掌握的人仅仅只明白上帝赐给他命运！”“真正的爱情是不能用言语表达的，行为才是忠心的最好说明。”“黑暗无论怎样悠长，白昼总会到来。”……这些闪光的句子让人过目难忘、铭记在心，甚至可以作为人生的座右铭。

游览莎士比亚故居，犹如一场与莎士比亚真实而生动的古今对话，身临其境，感慨万千，重温名著，涤荡心灵……

《 人民日报 》（ 2020年04月19日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)