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璀璨夺目的一颗星

程应峰

2020年04月19日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　今年是意大利著名画家拉斐尔逝世500周年，世界各地的博物馆、美术馆为他精心准备了丰富多样的纪念活动。拉斐尔是意大利文艺复兴时期“美术三杰”之一。他博采众家之长，作品风格独特，近30年的绘画生涯留下了300多幅珍贵的艺术作品，成为古典主义画家中璀璨夺目的一颗星。

　　1483年，拉斐尔出生于意大利乌尔比诺。他从小就表现出极高的绘画兴趣与天分，还没学会说话时，他就喜欢拿着画笔玩，看见颜料就很兴奋，这些都令父母欢欣不已。在拉斐尔8岁时，身为宫廷二级画师的父亲开始教他作画；10岁时，他已掌握几乎所有绘画技巧。为了提高儿子的绘画水准，父亲还带着他四处拜师，并鼓励他探索自己的艺术风格。父亲去世后，拉斐尔开始给画家佩鲁吉诺当助手，并继续学画。其间，他学习了15世纪佛罗伦萨艺术家的作品，积极汲取各派画家所长，逐渐形成了自己和谐明朗、优美典雅的艺术风格。

　　1504年，21岁的拉斐尔创作了油画《圣母的婚礼》。这幅作品在构图和形象塑造上均有出人意料的创新。作品中，圣母玛利亚端庄优雅，构图对称，背景描绘和谐自然，营造出安宁恬静的氛围，画作在思想境界和艺术技法上甚至超越了他的导师佩鲁吉诺。

　　在佛罗伦萨居住期间，拉斐尔悉心研究达·芬奇画作的构图和米开朗琪罗作品的人体表现，画风日渐成熟，并迅速和两位大师齐名。尽管后世将达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔并称为意大利文艺复兴时期“美术三杰”，在当时，他们之间也少不了火花四溅的思想碰撞，然而杰出者正是在最激烈的较量中成长蜕变。当拉斐尔发现米开朗琪罗的豪迈气派时，他还是从内心深处为之震动，并为此在一定程度上改变了自己的画风。米开朗琪罗画中魁伟的人体展现手法使他激动，威尼斯画家的风格也使他倾心有加，对其他画家的欣赏促使拉斐尔的创作风格博采众长，丰富多元。

　　法国著名画家德拉克洛瓦评价拉斐尔时说：“他是绘画界的天才，像蓝天中的火把，是那么令人着迷。”拉斐尔对艺术天生的领悟力，使他能很好地继承前人的艺术遗产，让他有能力大胆地探索崭新的艺术道路，拓展精湛的艺术境界。不到30岁，拉斐尔就创作了著名壁画《雅典学院》。作品完美运用透视手法，增强空间立体感和视觉深度的同时，赋予了整幅作品更大的格局。壁画中，57位学者名人的神态刻画丝丝入扣又迥然不同。画面正中间，手指向天的柏拉图和手指向地的亚里士多德的片段，更是成为世界美术作品中的经典。

　　生活中的拉斐尔，性格温和恬静，为人谦虚，待人诚恳，所到之处无不受到热烈欢迎。他只要在某一个地方待上5分钟，就会有人来求画。对此，拉斐尔很少拒绝。因此，37岁的他去世的消息震惊了当时的罗马城，全城上下无不为他的英年早逝悲痛万分。

　　那也是拉斐尔绘画艺术辉煌发展的时期，他的早逝令人扼腕叹息，但他也把最精湛的作品留给了后人。德拉克洛瓦曾表达过这样的观点，拉斐尔的早逝也是幸运的，因为他难以再创作出同过往作品相媲美的杰作。德拉克洛瓦之所以这样说，是因为37岁的拉斐尔正试图改变自己的画风。他究竟在新风格中能走到哪一步，能否达到新的巅峰，都是未知的。

　　拉斐尔的作品难以效仿，因为他的手在作画时似乎本能地听从于他丰富的思想，表现手法也不受束缚。他的画，是时空长廊经久不衰的回声，呈现出伟大而朴素的情操，成为人们的精神食粮。这位画作和谐优雅的天才画家，将绘画艺术演变成缱绻在某个时空的思想和情感，促使一代代后来者永无止境地思索。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月19日 07 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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