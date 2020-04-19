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阿多尼斯：中国“是光的迸发”（书写新中国故事）

黄培昭

2020年04月19日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　《我的焦虑是一束火花》封面。

　　《桂花》封面。

　　《我的孤独是一座花园》封面。
　　资料图片

　　诗人阿多尼斯。

　　浙江杭州西湖一景。
　　影像中国

　　叙利亚著名诗人阿多尼斯最新出版的诗集《桂花》，记述了此前中国之行的所见所感所思。在诗人笔下，中国“不是线条的纵横，而是光的迸发”。整部诗集字里行间弥漫着作者对中国壮美自然和悠久历史的挚爱，对中国改革开放辉煌成就的礼赞和讴歌，以及对中国人民的深情厚谊。

　　“中国就如优雅芬芳的桂花”

　　2019年深秋，杭州城的“桂花季”刚刚谢幕，89岁诗人阿多尼斯带着一部中国题材的诗集《桂花》，来到美丽的西子湖畔。这已经是诗人第八次访问中国。虽然花已经飘落，但阿多尼斯的心中依然弥漫着沁人心脾的桂花芳香。

　　《桂花》是一部向中国文化致敬的诗集，由50篇有关中国的独立诗篇组成。整部作品语言绮丽飘逸，意象丰盈充沛，融叙事、哲思和想象于一体，思想性与艺术性相得益彰。诗集创作灵感源自阿多尼斯2018年秋天的中国之行，尤其是他在皖南、黄山和广州的感受。当时正值桂花盛开，桂花娇美的身姿和典雅的幽香令阿多尼斯沉醉无比、感触良多。在广州，诗人还种下了一棵以“阿多尼斯”命名的桂花树。他说：“这棵桂树，让属于我的一部分留在了这里，也让我和中国建立了更为亲密的联系。”

　　在浙江大学，阿多尼斯为师生们朗诵了《桂花》的片段，并与中国同行和学者展开热烈讨论。有人问他，为何把诗集取名为《桂花》。他回答说：“因为中国在我心中的印象就如优雅芬芳的桂花。”阿多尼斯对桂花情有独钟，在诗中，他写道：“桂花树，我要向你表白：你崇高而珍贵，普通又特殊，但又混杂于众树之间：这恰恰是你的可贵！”“桂花树的树枝，知道如何从天空的杯盏，啜饮光明。”诗人还把自己想象成一棵桂花树：“在莲花峰的近旁，我想象我是一棵桂花树，我感觉自己仿佛握住了时间的火苗。”

　　阿多尼斯1930年生于叙利亚海滨村庄卡萨宾，现在旅居法国巴黎。他的原名叫阿里·艾哈迈德·赛义德·伊斯伯尔，1948年开始以希腊神话人物“阿多尼斯”作为笔名发表作品。阿拉伯著名学者爱德华·萨义德评价阿多尼斯是“当今最勇敢无畏、最引人瞩目的阿拉伯诗人”。至今，阿多尼斯已出版近30部诗集，曾获布鲁塞尔国际诗歌奖、德国歌德奖等多项国际大奖。

　　“中国是一个随时随地迸发诗意的国度，是真正的诗歌大国”

　　阿多尼斯的诗句不仅对中国的自然和人文景观赞赏有加，对中国人的友谊更成为《桂花》的基调。诗人说：“每次访华都加深了我对中国的感触、了解和认知，我已经深深爱上了中国这个美丽的国度，爱上了热情友善的中国人民。”多次访华的经历，使他实实在在地感受到了中国近30多年来日新月异的发展变化。他说：“中国的巨变，是世界史上的重要事件，也是我文学创作的重要主题。”

　　上世纪80年代，阿多尼斯第一次踏上中国的土地。他说：“30多年前，我曾来过上海，当我2009年再次到访上海时，我简直无法相信自己的眼睛，这里仿佛是一个全新的城市。这种巨变令我惊讶、感慨，这其中一定隐含着中国人巨大的创造力。创造奇迹的中国人，已经是我诗歌想象的一部分。”

　　访问结束后，阿多尼斯写下了《上海》这首气势磅礴的长诗：“金茂大厦正对天空朗诵自己的诗篇。雾霭，如同一袭透明的轻纱，从楼群的头顶垂下。天空叠足而坐，一只手搭在西藏的肩头，一只手搂着纽约的腰肢……”2013年再访中国后，阿多尼斯又写下一首长达30页的新诗《上海》。他说：“这是由短章构成的长诗。上海这个城市很伟大、很丰富，我会写得比较宏观，不然体现不出城市的包罗万象。”

　　阿多尼斯认为，中国是一个“真正的诗歌的国度”。他说：“在西方国家，一提到中国，人们更多地集中在中国的经济、金融等话题，对中国艺术、诗歌以及中国人民对艺术和诗歌的热爱关注较少。在我看来，中国是一个随时随地迸发诗意的国度，是真正的诗歌大国。”

　　“中国的辉煌和伟大值得我一直写下去”

　　《桂花》是阿多尼斯在中国出版发行的第五部著作，诗集中扑面而来的浓郁中国元素给人新颖别致的阅读体验。此前在华翻译出版的作品中，《我的孤独是一座花园》和《我的焦虑是一束火花》两部都受到中国读者的青睐。

　　阿多尼斯的诗歌思想深邃、内涵丰厚、语言优美、哲思斐然，他以隽永典雅的诗句，客观勾勒、描绘中国的大好河山、风土人情和发展成就。比如，他这样入笔描写黄山：“黄山端坐在永恒的门槛，迎接来自各个时代的四方宾客。”在他看来，黄山象征“时间的永恒”，也“指涉天空与大地的关系”。这种杂糅了诗人的奇异想象和象征隐喻、有着强烈拟人色彩的描摹特色，使中国读者倍感亲切和自然。

　　阿多尼斯还在《桂花》中多次表达了对中国历史文化名人的喜爱。他说：“杜甫的诗歌教会我们：儿童如何在树梢搭建房屋，如何建起连接空气和阳光的桥梁，又用阳光作本子，书写他们的梦想。”对于他所敬佩的中国作家鲁迅，他写道：“在文学院，我常常看到，窗户在追随鲁迅的脚步，看到鲁迅在阅读他的读者。”

　　在杭州，阿多尼斯来到了碧波荡漾的富春江畔，探访了有“中国桂花第一村”美誉的桐庐县母岭村。看着村里那棵凝望了上百年历史的老桂花树，诗人感慨万千。他说：“从整洁干净的村庄能看出，这里的老百姓生活得很安逸、很幸福，我很高兴。”阿多尼斯希望自己的家乡也能够拥有这份平静与安宁，他把这些美好写进诗里，传递给更多的阿拉伯人。“中国是一个社会稳定、国泰民安、令人羡慕的国度，中国的辉煌和伟大值得我一直写下去。”阿多尼斯说。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月19日 07 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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