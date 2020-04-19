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王毅分别同法国总统外事顾问、塞内加尔和塞浦路斯外长通电话

2020年04月19日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社北京4月18日电 4月17日，国务委员兼外长王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话。王毅表示，中法作为安理会常任理事国，在这个事关人类前途命运的关键历史时刻，理应相互理解，相互信任，相互支持，在国际抗疫合作中发挥应有作用。病毒危害全人类健康安全，国际社会只有团结一致，才能战而胜之。

　　博纳表示，法方同中方一样，都坚定支持世界卫生组织的工作，支持谭德塞总干事。法方愿同中方加强在国际抗疫中的合作，探讨制订有关全球团结行动计划，加强在联合国安理会等多边机制中的沟通协调。

　　据新华社北京4月18日电 4月17日，国务委员兼外长王毅应约同中非合作论坛非方共同主席国、塞内加尔外长阿马杜·巴通电话。王毅表示，当前非洲疫情不断扩散蔓延，中方对此十分关心。中方正在筹备下阶段向非洲国家提供新一批紧缺物资援助，派遣更多专家组赴非洲有关国家协助抗疫。

　　阿马杜·巴表示，塞方愿同中方通力合作，落实好论坛北京峰会成果。塞方感谢中方对塞方抗击疫情给予的援助。

　　据新华社北京4月18日电 4月17日，国务委员兼外长王毅应约同塞浦路斯外长赫里斯托都里迪斯通电话。王毅表示，中塞关系有着坚实政治基础，双方始终相互信任，相互支持。

　　赫里斯托都里迪斯表示，中国在塞浦路斯抗击疫情的困难时刻，给予塞方坚定支持，塞方对此表示赞赏，铭记在心。中国成功控制住疫情，堪称全球抗疫的典范。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月19日 03 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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