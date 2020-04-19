口罩生产线助力埃及抗击疫情

中埃双方员工在口罩生产车间工作。

本报记者 周 輖摄

“依靠中国的先进自动化设备，加上中方对生产过程严格把关，我们生产的口罩品质在全埃及数一数二。”埃及欧药公司负责人欧麦尔·阿卜杜拿起一只刚刚生产出来的口罩自信地向记者展示。疫情暴发后，欧药公司与中国宁波嘉尚进出口有限公司，在开罗纳赛尔城保税区迅速建立起非灭菌医用外科口罩生产线，并于日前正式投产。

“我们与中国朋友的合作非常愉快。口罩生产线帮助我们解决了防疫的大难题。多生产一些口罩，就能帮助更多埃及人抵御病毒。”欧麦尔带领记者走进工厂的无菌车间。隆隆声响中，已调试完成的全自动化生产线快速运转，成卷的熔喷布、无纺布被叠压切割，随后一只只蓝色口罩片初步成型，在传送带上一字排开。之后，几名工人分工进行压制、添加耳带、包装等步骤。整个生产流程井然有序。

嘉尚公司负责人胡晓君介绍说：“该项目由中方提供设备、技术以及部分原料，埃方负责无菌车间、人工以及面料原料的采购工作。我们彼此之间相互配合。”

据介绍，该项目生产的口罩为三层医用外科手术口罩：第一层是防血液渗透无纺布，第二层是复合熔喷布，第三层是无纺布。口罩按照欧盟标准生产，并已获得德国检测机构的认证。

该项目投入市场后，将有效填补当地口罩供应的缺口。据了解，目前投产的5条生产线保守估计产能可达每天50万只，未来还计划增至10条生产线，满产后产能每天能超过100万只。胡晓君表示，中方愿根据埃及疫情形势变化调整所生产口罩的内销和出口比例，“尽最大努力帮助埃及抗击疫情”。

中国驻埃及大使馆经商处公参韩兵表示，在疫情防控的特殊时期，口罩生产线的投产将切实提高埃及疫情防控能力，愿我们早日战胜新冠病毒这一全人类共同敌人。

埃及内阁信息与决策支持中心公共关系司长谢里夫对埃中两国合作建立的口罩生产线表示高度赞赏。谢里夫指出，如今埃及面临疫情威胁，中方急人所急、雪中送炭，体现出两国的兄弟情谊。“口罩生产线项目对埃及抗疫意义重大。愿埃中携手，早日战胜疫情。”

（本报开罗4月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月19日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)