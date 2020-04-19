疫情期间，西班牙华侨华人捐物资，录视频，开“云课”，与当地民众守望相助，谱写了许多动人的合作抗“疫”故事。

西班牙正泰能源总经理麻晶晶还记得3月17日那天，她带着不满3岁的儿子到居住地小镇的警察局送口罩。“当时警察还没有集体配备防护用具，儿子蹒跚着脚步将口罩交到警察叔叔手里，我真心希望这些口罩能保护好这些城市的守护者。”

疫情在西班牙发生后，正泰能源第一时间和巴塞罗那孔子学院基金会一道，为当地战斗在抗击疫情一线的两家医院提供了4500只口罩。之后，又将辗转购置的数万只口罩捐给当地政府、电视台、银行、警察局，以及没有渠道购买口罩的中国留学生群体。

受疫情影响，巴塞罗那孔子文化学校年后就一直处于停课状态。3月，学校推出的“孔子云课堂”正式上线，向本校3000名学生和在西班牙的华人免费开放。巴塞罗那中文教育基金会主席兼孔子文化学校董事长麻卓民说，中国国内疫情最为严重时，学校向全体师生发起捐赠物资的倡议，立即得到积极响应，“很多孩子们都拿出了自己的零花钱”。

如今疫情在欧洲持续蔓延，学校又把余下善款全部用于对巴塞罗那本土医疗机构的援助。在向巴塞罗那最大的儿童医院圣胡安德乌医院提供医疗防护物资时，学校还一并送去了孩子们录制的视频。视频里，孩子们手捧用省下来的零花钱集资购买的口罩说：“生活在巴塞罗那的华人小朋友和你们在一起。”这条视频在全院医护人员间流传，不少人被感动到哽咽。

西班牙抗“疫”队伍里，中资企业的身影也十分活跃。当了解到马德里本地医院急需防护物资时，中国工商银行西班牙分行立刻从有限的自用物资中，挑出防护等级较高的口罩，赠给马德里一家公立医院。“当地政府在其官网及社交媒体上发文，感谢分行在他们面临困难时捐赠物资，与他们共同抗击疫情。”中国工商银行西班牙分行总经理刘建军说。

拥有近90年历史的格拉纳达足球俱乐部现已成为中资企业。疫情发生后，俱乐部主席蒋立章联合其他国内相关机构，共同发起了援西防疫物资捐赠活动，驻上海的同事还将一万只口罩交予西班牙驻上海领事馆，由其代为捐赠至西班牙卫生部。“我们坚信，体育永不言弃的精神和积极向上的正能量，一定能支撑我们度过这段艰难时期，并取得抗击疫情的最终胜利！”

“人类只有一个地球，各国共处一个世界，在这个特殊的艰难时期，人类命运共同体意识将我们紧紧凝聚在一起。盼望西班牙早日战胜疫情，恢复勃勃生机。”麻晶晶说。

《 人民日报 》（ 2020年04月19日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)