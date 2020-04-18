国际观察：后疫情时期需保持战略定力

当前，中国已经有效控制了新冠肺炎疫情的蔓延，为全球疫情防控做出了重要贡献，赢得了国际称赞，也遭遇了抹黑和甩锅。新冠肺炎疫情对世界格局和国际关系都产生了复杂影响。在百年未有之大变局下，中国应当保持战略定力，有条不紊推进后疫情时期经济发展和外交关系。

恢复生产、重振经济是当下中国最重要的国家任务。面对新冠肺炎疫情的肆虐，中国政府和中国人民经过了艰苦努力，付出了巨大牺牲后，控制了疫情在中国的蔓延，取得了疫情防控的阶段性胜利。这场胜利来之不易，需要倍加珍惜和继续巩固。习近平总书记在中共中央政治局常委会会议上强调，面对复杂严峻的全球疫情和世界经济形势，我们要坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。要坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复，抓紧解决复工复产面临的困难和问题，力争把疫情造成的损失降到最低限度。新冠肺炎疫情给中国经济发展带来了暂时的困难，影响了中国一季度GDP增长，但我们无需畏惧。中国是第一个走出疫情危机的大国，国际货币基金组织预计2021年中国经济增速为9.2%，表明世界对中国经济依然充满信心，中国必将是未来世界经济复苏的重要引擎。

始终坚持独立自主的和平外交政策。独立自主的和平外交政策是新中国成立以来中国外交政策的基石。新中国成立70余年以来，独立自主的和平外交政策从未改变。面对疫情全球蔓延，中国积极应对，主动加强疫情防控国际合作，体现了负责任的大国担当。国际上对此有肯定的，有吹捧的，也有对中国进行抹黑的。国内也有认为新冠肺炎疫情会造成国际格局大调整，中国应当抓住机遇、乘势而上，取代美国在全球的领导力；有看到非洲个别国家对当地华侨华人表现出不友好行为，向中国提出索赔和取消债务的无礼要求，因此建议中国停止对非洲的援助等等。应该说，这些都是新冠肺炎疫情影响中国外交的一些小杂音。我们不能被一些负面信息和个别事件所干扰，也不应受国际舆论左右。后疫情时期，要以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指引，始终坚持独立自主的和平外交政策，以我为主、稳扎稳打地做好外交工作。

审慎处理中美关系。当前中美关系因为新冠肺炎疫情产生一定的波动和紧张，这无益于世界和平和稳定。作为最大的发展中国家和全球最大的发达国家，中美关系是世界和平和稳定的压舱石。有人认为特朗普政府无法控制国内疫情，表明美国应对危机的能力下降，国家实力大不如以前。这样的观点无疑是将特朗普政府的危机处理能力和美国国家实力划等号。当下美国确实受困于新冠肺炎疫情的蔓延，但美国国家实力更主要体现在美国的军事、科技、教育、文化软实力等方方面面。美国建国两百多年来，已经形成了成熟的国家运行机制和社会管理体系。但凡在重大危机时刻，美国都体现出了强大的战胜危机的能力，如珍珠港事件、9·11 事件、2008年金融危机等等。因此，不能因为当下美国遇到的暂时困难就断言美国实力下滑，不再具备全球领导力。中美建交四十多年来，先后经历多次重大危机事件，但双方都能以高超的政治智慧和前瞻的战略眼光有效管控危机，使中美关系四十余年来保持了总体平稳发展，也为全世界和平与发展做出了重要贡献。在百年未有之大变局与新冠肺炎疫情叠加的特殊时期，我们更需保持战略定力，审慎处理中美关系。

（作者单位：中央党校（国家行政学院）国际战略研究院）

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