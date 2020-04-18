王毅：疫情面前国际社会只有团结一致才能战而胜之

新华社北京4月18日电 4月17日，国务委员兼外长王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话。

王毅表示，中方高度关注法国和欧洲疫情发展。法国政府采取的一系列防控举措正在取得积极成效。相信在马克龙总统坚强领导下，法方一定能够早日战胜疫情。近段时间，中方克服困难，尽己所能为法方在华采购、运输医疗防疫物资提供积极协助。我们会继续坚定支持法方的抗疫斗争，直至共同消灭疫情。

王毅指出，中法作为安理会常任理事国，在这个事关人类前途命运的关键历史时刻，理应相互理解，相互信任，相互支持，在国际抗疫合作中发挥应有作用。中方完全赞同法方呼吁国际社会应团结起来，共同抗击疫情。病毒危害全人类健康安全，国际社会只有团结一致，才能战而胜之。任何破坏团结，损害互信，甚至甩锅、诿过的行径，不仅不利于本国抗疫，也损害国际社会协作。世界卫生组织作为联合国专门机构在此次应对疫情过程中发挥了积极引领作用。中国和法国都是多边主义的坚定支持者，支持世卫组织就是支持多边主义，就是支持联合国。我们应当继续维护世卫组织的地位，鼓励其在国际抗疫合作中发挥应有作用。

博纳表示，感谢中国对法国在华采购医疗物资方面提供的支持。法方呼吁各国团结起来，共同抗击疫情。法方同中方一样，都坚定支持世界卫生组织的工作，支持谭德塞总干事。法方愿同中方加强在国际抗疫中的合作，探讨制订有关全球团结行动计划，加强在联合国安理会等多边机制中的沟通协调。

双方还就如何推动联合国安理会常任理事国为促进全球抗疫加强合作深入交换了意见。

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