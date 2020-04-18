世行行长呼吁各国确保医疗物资跨国流动

新华社华盛顿4月17日电（记者熊茂伶 高攀）世界银行行长马尔帕斯17日表示，新冠疫情期间，各国不应该阻碍贸易自由，特别是不应该限制医疗物资出口。他表示，中国正向其他国家提供医疗物资，他对此“非常欢迎”。

马尔帕斯当天在视频发布会上回答新华社记者提问时表示，不希望各国以疫情为借口限制医疗物资出口，而是应让市场发挥作用，让物资流向最需要的地方。他表示，大国应挺身而出，承诺不以危机为理由封锁市场。

马尔帕斯说，世行为应对疫情采取了快速、广泛的行动，已在64个国家开展新的健康应急项目，4月底项目将扩展到上百个国家。他表示，世行将在未来15个月投入最高1600亿美元帮助各国抗疫，缓解疫情对健康、经济、社会的冲击。

就二十国集团成员日前同意暂缓最贫困国家债务偿付，马尔帕斯认为，这是一个强有力的快速行动计划，有助于最贫困国家抗击疫情。

当天早些时候，世界银行和基金组织理事会关于向发展中国家转移实际资源的联合部长级委员会（简称“发展委员会”）举行会议，强调各国应保持贸易开放。会后发布的声明呼吁，各国确保重要医疗用品、关键农产品及其他商品和服务的跨境流动，努力解决全球供应链中断问题，支持经济复苏。

发展委员会还敦促世行和国际货币基金组织与各国合作设计和实施相关政策、项目，帮助最贫困家庭摆脱贫困，帮助各国实现包容和可持续增长。

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