中非智库人士就团结抗击疫情发表联合倡议

人民网武汉4月17日电 （记者吴绮敏）“抗击新冠肺炎疫情与中非合作”国际视频会议暨《中非紧密团结抗击新冠肺炎疫情联合倡议书》发布会17日举行。与会中非学者围绕会议主题进行深入研讨，坦诚交流，为中非合作战胜疫情建言献策。

会议由浙江师范大学非洲研究院、南非非洲研究院、尼日利亚国家政策与战略研究所、尼日利亚中国研究中心联合主办。来自中国和南非、尼日利亚、埃及、肯尼亚、马里、坦桑尼亚、索马里、布基纳法索、马达加斯加、埃塞俄比亚、南苏丹、赞比亚、喀麦隆等１３个非洲国家的６０多位知名学者、智库领袖和媒体代表出席了视频会议。与会者普遍认为，新冠肺炎疫情暴发以来，中非相互支持，紧密合作，体现了患难与共的情谊。

视频会议截屏 浙江师范大学供图

浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武、南非非洲研究院院长谢丽尔·亨德里克斯在开幕式上分别致辞。刘鸿武指出，中非历来是命运共同体，紧密合作既是中非发展的动力，也是中非抗疫的关键，本次会议将更好地凝聚双方共识，拓展沟通渠道，为中非合作抗疫作出贡献。谢丽尔·亨德里克斯认为本次会议十分重要及时，将团结中非双方思想智库，为中非双方战胜疫情提供有力支持。

会议发布的联合倡议书以汉语、英语、法语、阿拉伯语、斯瓦希里语、豪萨语六种语言面世。倡议书指出，数十年来，中非同甘共苦、守望相助。这种友谊已深深根植于中非人民心间，并在此次抗疫的共同努力中不断增长。我们相信“患难见真情”，此刻中非人民比历史上任何时候都更需要增强互信、加深理解、精诚团结、相互支持，合作抗击新冠疫情，构建人类命运共同体。倡议书还就中非双方更有效合作抗疫提出了具体意见和建议。

视频会议工作团队在中国金华站点提供组织保障 浙江师范大学供图

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