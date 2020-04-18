尼日利亚学者：抹黑中国完全是居心叵测

人民网阿布贾4月17日电（记者 姜宣）16日，尼日利亚主流媒体《今日报》编委会主席阿德尼伊在该报发表题为《中国、新冠肺炎和非洲愤怒》的评论文章，强调非中友谊来之不易，特别是在新冠肺炎疫情对非洲和中国均带来巨大影响的情况下，更应该增进理解和信任，加强团结，谴责尼某些别有用心之人散播的不当言论，以及个别高层人士做出的失格行为，呼吁尼中双方增进沟通，理性应对出现的问题，共同抵制破坏双方关系的各种图谋。

文章说，广州全力抗击的是疫情，绝非针对尼日利亚人、非洲人或是任何外国人。但由于某些别有用心之人故意散播与真相不符视频，广州防疫举措被错误解读，有些非洲人在广州的行为本身就不正当，却反过来指责中国政府。我们应以十分慎重和客观的态度看待有关问题，当前中国政府正积极回应非方的合理关切和正当诉求，相关问题已经得到了显著改善，在抗击疫情的关键时期，我们决不允许尼日利亚同中方的友谊遭到破坏。

文章说，中国采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，取得了抗击疫情的重要阶段性胜利，世界各国都需要从中国学习抗疫经验，如果尼日利亚想战胜疫情，同中国加强合作势在必行，此时抹黑中国完全是居心叵测。非洲、尼日利亚和中国均需从应对谣言中总结经验，理性推动非中关系行稳致远。

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