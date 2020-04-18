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患难见真情

中国多地向美国捐赠医疗物资助力抗击疫情

2020年04月18日09:09  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿4月17日电（记者 吴乐珺）美国东部时间17日，一批从中国辽宁省捐赠的抗疫物资抵达美国犹他州盐湖城。犹他州州议会专门举办物资接收仪式，并通过视频连线方式向辽宁省致谢。

据介绍，辽宁省向犹他州捐赠的这批抗疫物资，包括7000只N95口罩、7万只一次性医用口罩、7000套防护服和3000只儿童口罩，顺利抵达犹他州盐湖城盐宫会展中心。捐赠物资的箱子上写着“辽河春风 送暖盐湖”、“春起渤海湾 云开落基山”。

犹他州州议会专门举办物资接收仪式，并通过视频连线方式向辽宁省致谢。犹他州参议长斯图特·亚当斯、众议长布兰德·威尔逊、犹他州卡斯卡德小学校长达里·约翰逊及该校中文沉浸项目师生代表，中国驻美使馆徐学渊公使以及辽宁省人大常委会常务副主任孙轶、副主任康捷等通过视频方式出席仪式。

辽宁省人大与犹他州议会于2006年建立中美之间首个省州立法机关交流合作关系，两省州在人文、经贸、教育、旅游等领域往来密切。

犹他州参议长斯图特·亚当斯在盐湖城主持了物资接收仪式，他十分感谢中国朋友捐赠的抗疫物资及其代表的友谊，他毕生都将珍惜这份友情。参议长布兰德·威尔逊表示，现在对于两国和两国民众而言都是个艰难的时刻，但非常感谢辽宁的朋友在艰难的时候帮助犹他，“你们的支持和友谊对我们而言意义重大”。

孙轶表示，患难见真情，在中国抗击疫情的时候，犹他州慷慨相助，为辽宁省送来防疫物资。中国疫情目前得到控制，希望辽宁省捐赠的这批物资能为犹他州抗击疫情助一臂之力。康捷表示，这次捐赠再次体现了辽宁省和犹他州之间的友谊，祝愿犹他州和美国其他州的民众早日赢得抗击疫情的胜利。

据悉，本批物资中的儿童口罩将部分捐赠给卡斯卡德小学。达里·约翰逊校长及师生向中方表示感谢，并分享了今年年初与习近平主席通信往来，以及支持中国抗疫的生动故事。学生们纷纷表示，希望像习爷爷回信中说的那样，做美中友谊的小使者。

今年中国农历春节前夕，卡斯卡德小学50名四年级学生用中文写给习近平新年贺卡，表达对中国和中国文化的喜爱，表示希望能有机会访问中国。2月15日，习近平主席亲切复信卡斯卡德小学学生，鼓励他们继续努力学习中文，了解中国文化，为增进中美两国人民友谊作出贡献。

当天，另一批中国安徽省捐助的抗疫物资也运抵马里兰州。马里兰副州务卿布兰达、安徽-马里兰友好省州委员会代表许纲等赴现场接收。中国驻美使馆徐学渊公使通过视频连线方式与对方进行交流。

布兰达副州务卿积极评价马里兰州与中方的长期友好关系，感谢友好省州安徽省的抗疫物资捐赠。徐公使介绍了中国抗疫斗争取得的重大进展，对马里兰州人民遭受疫情影响表示同情和慰问，希望安徽省捐赠的这批抗疫物资能为马里兰抗疫提供帮助，鼓励中美两国携手合作、共克时艰。

安徽省与马里兰州于1980年结为友好省州关系。两省州长期以来，在人文、经贸、教育、旅游等领域往来密切。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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