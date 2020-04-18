法国“戴高乐”号航母上逾千人感染新冠病毒

新华社巴黎4月17日电（记者徐永春 陈晨）法国国防部长弗洛朗丝·帕利17日表示，“夏尔·戴高乐”号核动力航空母舰上超过1000名官兵感染新冠病毒，其中24名患者入院接受治疗。

帕利17日出席法国国民议会听证会时说，截至当天，“戴高乐”号航母上已有1081人新冠病毒检测结果呈阳性，其中545人出现症状，24名患者入院接受治疗。

帕利说，该航母曾于2月21日至26日在塞浦路斯利马索尔停靠，之后于3月13日至16日在法国西北部港口城市布雷斯特停留。目前，有关部门正在进行流行病学调查，以查清航母上的新冠病毒传染源。

“戴高乐”号航母近期发现有人出现感染症状后提前返航，军方于4月8日派出一支医疗队登舰进行病毒检测，发现舰上50人感染。航母于11日抵达法国土伦港。

据法国国防部官网消息，“戴高乐”号航母上共有1760名官兵。这艘航母于今年1月启航前往地中海东部，支援法军在伊拉克和叙利亚打击极端组织“伊斯兰国”的行动，后前往波罗的海与北欧国家海军进行联合演练，原计划4月24日结束此次任务。

另据法国公共卫生部门17日公布的数据，法国新冠死亡病例升至18681例，过去24小时内增加761例；医院确诊病例累计109252例，过去24小时内增加405例；在包括失能老人养老院在内的社会医疗机构中，确诊或疑似病例累计58989例，较前一日新增2809例。

此外，法国目前有31190人在医院接受治疗，过去24小时内减少115人；6027人在重症监护室接受治疗，重症患者较前一日减少221人。

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