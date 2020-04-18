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“欧佩克+”达成史上最大规模减产协议

油价跌跌不休，“刹车”效果难料

尹 琛

2020年04月18日05:19  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据半岛电视台报道，经过多轮谈判，石油输出国组织（欧佩克）与俄罗斯等非欧佩克产油国近日达成历史性减产协议。分析普遍认为，减产协议无法改变全球原油供大于求的局面，国际油价恐难走高。

　　各方参与减产

　　据俄罗斯卫星通讯社报道，4月12日，欧佩克和非欧佩克产油国（“欧佩克+”）达成了为期两年的减产协议——2020年5月至6月，日均减产规模为970万桶；2020年下半年减产规模将降至每日770万桶；2021年1月至4月，减产规模为每日580万桶。据美媒报道，美国、巴西和加拿大3国还将共同减产370万桶/日。

　　欧佩克秘书长穆罕默德·巴尔金多在会后声明中表示，此次减产协议规模最大，持续时间最长，具有历史性意义，“将有利于产油国、消费者和全球经济”，“是国际合作和多边主义的胜利”。

　　执行力度存疑

　　“该协议之所以能达成，是因为各方都难以承受油价长期低迷带来的后果。尤其是沙特和俄罗斯，石油出口占其财政收入比例很大。”中国现代国际关系研究院欧洲研究所助理研究员董一凡向本报指出，“各国政府面临疫情防控的压力，各方不得不回到谈判桌上，寻找解决办法。”

　　据“美国之音”网站报道，过去一个月，布伦特原油的基准价格已跌至每桶30美元的低位。董一凡指出，“油价持续走低冲击了美国的页岩油市场，还压低了通胀预期，给美国带来了一定的经济压力。出于提振经济的考虑，美国也积极参与到这次减产行动中来。”

　　涉及多国的减产协议能否落实？目前还是一个问号。英国路透社刊文称，美国、加拿大等非组织成员的减产计划不明晰，而欧佩克产油国的减产决心和执行力度还需观望。实际上，这些产油国已经在近两周大幅提高产量，所以实际减产效果将大打折扣。市场普遍对减产协议的执行力度持怀疑态度。

　　在董一凡看来，当前美国参与减产具有高度不确定性。如果美国认为低油价是抑制俄罗斯经济扩张的机会，则可能改变立场。作为沙特占主导地位的欧佩克组织，恐怕很难对大国实施强有力的减产约束。因此，减产协议在具体执行中的效果仍旧存疑。

　　仍然供大于求

　　减产协议虽最终落地，但市场在短暂的“兴奋”后依然回调，国际油价不涨反跌。4月13日开盘后，国际油价出现短线上涨，但随后涨幅迅速收窄。德国商业银行石油分析师尤金温伯格分析称，无论欧佩克多么努力地试图让市场相信它的实力和决心，迄今为止都未能成功。仅14日一天，WTI原油期货价格跌幅就超过10%。

　　国际能源信息署（IEA）4月15日警告称，史上最大规模减产无法抵消25年来最严重的石油需求下降，预计国际油价将进一步下跌，同时提醒市场要做好准备。IEA同时表示，目前没有任何可行的协议，能够削减过剩供应。但该计划却是一个“坚实的开端”。

　　“短期来看，该协议对稳固市场信心有一定作用。但从长期来看，新冠肺炎疫情使国际贸易、航运等受挫，对原油需求造成了巨大打击。如果供大于求的市场状态不变，国际油价仍会处于低迷状态。”董一凡说。

　　“只有世界经济运转顺畅才能支撑起原油需求面，进而从根本上提振原油市场信心。”董一凡指出，国际社会尤其是主要大国，应加强宏观经济政策的协调。同时，减产各方需增强互信，以实际行动保障减产协议发挥效用，避免因政治关系和经济利益分歧导致协议破裂。

(责编：杨光宇、曹昆)
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